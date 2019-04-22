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Номер извещения
31907688679
Уникальный номер закупки
ККС-2019-073
Наименование закупки
Поставка автозапчастей КАМАЗ, МАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 08:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Почтовый адрес
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Контактный телефон
+7 8332 38-37-22
Факс
--
Адрес электронной почты
buldakovals@kcs.kirov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булдакова Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автозапчасти
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 12:00 GMT +322.04.2019 12:0022.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688679Дата и время окончания срока приема заявок АвтозапчастиКиров
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2019 12:00GMT +322.04.2019 12:0022.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907688679Дата и время вскрытия заявок АвтозапчастиКиров
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.201929.04.2019 14:0029.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907688679Дата окончания срока рассмотрения заявок АвтозапчастиКиров
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 16:0017.05.2019 16:0017.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688679Подведение итогов не позднее АвтозапчастиКиров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автозапчасти
Начальная цена
3 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
16366
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.КировРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Кировские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Кировские коммунальные системы
Адрес местонахождения
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
29.32
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16366
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