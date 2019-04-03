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    Главная / Торги / Дизельное топливо Евро сорт F, вид III

    Дизельное топливо Евро сорт F, вид III

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927668Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литровНабережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927668

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дизельное топливо Евро сорт F, вид III

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество «РИАТ»
    Все закупки и тендеры «РИАТ»

    Юридический адрес

    423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4

    Почтовый адрес

    423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4

    Контактный телефон

    +7 8552 33-80-45

    Факс

    +7 8552 52-74-16

    Адрес электронной почты

    obk3@riat.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лоханин Кирилл Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927668Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литровНабережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 12:0003.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927668Дата и время вскрытия заявок Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литровНабережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927668Подведение итогов не позднее Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литровНабережные Челны

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927668Подведение итогов не позднее Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литровНабережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литров

    Начальная цена

    863 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Набережные ЧелныРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 45 дней, доставка до склада в г. Набережные Челны по заявке заказчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РИАТ»
    Все закупки и тендеры «РИАТ»

    Адрес местонахождения

    423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо Евро сорт F, вид III"

    Кол-во: 15000

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