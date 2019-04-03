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Номер извещения
ГП927668
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дизельное топливо Евро сорт F, вид III
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4
Почтовый адрес
423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4
Контактный телефон
+7 8552 33-80-45
Факс
+7 8552 52-74-16
Адрес электронной почты
obk3@riat.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лоханин Кирилл Михайлович
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927668Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литровНабережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 12:0003.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927668Дата и время вскрытия заявок Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литровНабережные Челны
Подведение итогов не позднее
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927668Подведение итогов не позднее Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литровНабережные Челны
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельное топливо Евро сорт F, вид III. 15 000 литров
Начальная цена
863 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Набережные ЧелныРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4
19.20.21.300
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15000
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