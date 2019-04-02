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Номер извещения
ГП927667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договоров на поставку расходных материалов (Подосинки) для нужд ООО «АРКС МТ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
Контактный телефон
+7 905 770-37-76 доб. 3865
Факс
--
Адрес электронной почты
y.titenok@arks-mt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титенок Юрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Бур SDS max 16 L=500мм Бур SDS max 25 Бур колонковый 30 L=750 Бур колонковый 32 L=750 Бучарда для пневмомолотка Диск отрезной по металлу Ø125 Диск отрезной по металлу Ø230 Долото по бетону (зубило) SDS max Ключ комбинированный трещоточный 36х36 хром. HORTZ (арт. 132566) Ключ комбинированный трещоточный 46х46 хром. HORTZ (арт. 164621) Ключ монтажный трещоточный 19х22 мм (арт. 527229) Ключ монтажный трещоточный 24х27 мм (арт. 527274) Ключ накидной 32мм не ударный Ключ накидной 46мм не ударный Лезвие для строительного ножа 18мм (упаковка по 10шт) Набор STAYER Сверла "MASTER" по дереву перьевые, в наборе 6шт: 10, 12, 6,18, 20,25x155мм, ( 2950-H6 ) Нейлоновый соплодержатель NHP-2 Пика на пневмоотбойный молоток П12 Рукав (шланг) компрессорный Ø25 Рукав пескоструйный Сверло Ø25мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø28мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø30мм на магнитный сверлильный станок Сверло по металлу Ø3,0 Сверло по металлу Ø5,0 Сегменты для мазаичной машинки (комплект 6 шт.) Сопло СТС 8,0 Трубка ПВХ Ø25мм Цепь GKE40DCE на пилу Чашка алмазная шлифовальная Ø125 Шина 1602317012 9J BOSCH Рукав резиновый д.9мм класс III.(БРТ) Резак РСТ-ЗП((Комп. РО-АР) Круг шлифовальный 125мм(Bosch) Круг шлифовальный 230мм(Bosch) Круг отрезной 125мм(Bosch) (Bosch)Круг отрезной 230мм Борфреза E(TRE) Karnasch 12*22*6*67 Кожух для болгарки 125 ( Milwaukee) Кожух для болгарки 230 ( Milwaukee) Крепление кожуха (Milwaukee)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927667Подведение итогов не позднее Бур SDS max 16 L=500мм Бур SDS max 25 Бур колонковый 30 L=750 Бур колонковый 32 L=750 Бучарда для пневмомолотка Диск отрезной по металлу Ø125 Диск отрезной по металлу Ø230 Долото по бетону (зубило) SDS max Ключ комбинированный трещоточный 36х36 хром. HORTZ (арт. 132566) Ключ комбинированный трещоточный 46х46 хром. HORTZ (арт. 164621) Ключ монтажный трещоточный 19х22 мм (арт. 527229) Ключ монтажный трещоточный 24х27 мм (арт. 527274) Ключ накидной 32мм не ударный Ключ накидной 46мм не ударный Лезвие для строительного ножа 18мм (упаковка по 10шт) Набор STAYER Сверла "MASTER" по дереву перьевые, в наборе 6шт: 10, 12, 6,18, 20,25x155мм, ( 2950-H6 ) Нейлоновый соплодержатель NHP-2 Пика на пневмоотбойный молоток П12 Рукав (шланг) компрессорный Ø25 Рукав пескоструйный Сверло Ø25мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø28мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø30мм на магнитный сверлильный станок Сверло по металлу Ø3,0 Сверло по металлу Ø5,0 Сегменты для мазаичной машинки (комплект 6 шт.) Сопло СТС 8,0 Трубка ПВХ Ø25мм Цепь GKE40DCE на пилу Чашка алмазная шлифовальная Ø125 Шина 1602317012 9J BOSCH Рукав резиновый д.9мм класс III.(БРТ) Резак РСТ-ЗП((Комп. РО-АР) Круг шлифовальный 125мм(Bosch) Круг шлифовальный 230мм(Bosch) Круг отрезной 125мм(Bosch) (Bosch)Круг отрезной 230мм Борфреза E(TRE) Karnasch 12*22*6*67 Кожух для болгарки 125 ( Milwaukee) Кожух для болгарки 230 ( Milwaukee) Крепление кожуха (Milwaukee) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бур SDS max 16 L=500мм Бур SDS max 25 Бур колонковый 30 L=750 Бур колонковый 32 L=750 Бучарда для пневмомолотка Диск отрезной по металлу Ø125 Диск отрезной по металлу Ø230 Долото по бетону (зубило) SDS max Ключ комбинированный трещоточный 36х36 хром. HORTZ (арт. 132566) Ключ комбинированный трещоточный 46х46 хром. HORTZ (арт. 164621) Ключ монтажный трещоточный 19х22 мм (арт. 527229) Ключ монтажный трещоточный 24х27 мм (арт. 527274) Ключ накидной 32мм не ударный Ключ накидной 46мм не ударный Лезвие для строительного ножа 18мм (упаковка по 10шт) Набор STAYER Сверла "MASTER" по дереву перьевые, в наборе 6шт: 10, 12, 6,18, 20,25x155мм, ( 2950-H6 ) Нейлоновый соплодержатель NHP-2 Пика на пневмоотбойный молоток П12 Рукав (шланг) компрессорный Ø25 Рукав пескоструйный Сверло Ø25мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø28мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø30мм на магнитный сверлильный станок Сверло по металлу Ø3,0 Сверло по металлу Ø5,0 Сегменты для мазаичной машинки (комплект 6 шт.) Сопло СТС 8,0 Трубка ПВХ Ø25мм Цепь GKE40DCE на пилу Чашка алмазная шлифовальная Ø125 Шина 1602317012 9J BOSCH Рукав резиновый д.9мм класс III.(БРТ) Резак РСТ-ЗП((Комп. РО-АР) Круг шлифовальный 125мм(Bosch) Круг шлифовальный 230мм(Bosch) Круг отрезной 125мм(Bosch) (Bosch)Круг отрезной 230мм Борфреза E(TRE) Karnasch 12*22*6*67 Кожух для болгарки 125 ( Milwaukee) Кожух для болгарки 230 ( Milwaukee) Крепление кожуха (Milwaukee)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно приложению 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 700
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 600
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 350
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 1
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