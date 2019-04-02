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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договоров на поставку расходных материалов (Подосинки) для нужд ООО «АРКС МТ»

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку расходных материалов (Подосинки) для нужд ООО «АРКС МТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927667Дата и время окончания срока приема заявок Бур SDS max 16 L=500мм Бур SDS max 25 Бур колонковый 30 L=750 Бур колонковый 32 L=750 Бучарда для пневмомолотка Диск отрезной по металлу Ø125 Диск отрезной по металлу Ø230 Долото по бетону (зубило) SDS max Ключ комбинированный трещоточный 36х36 хром. HORTZ (арт. 132566) Ключ комбинированный трещоточный 46х46 хром. HORTZ (арт. 164621) Ключ монтажный трещоточный 19х22 мм (арт. 527229) Ключ монтажный трещоточный 24х27 мм (арт. 527274) Ключ накидной 32мм не ударный Ключ накидной 46мм не ударный Лезвие для строительного ножа 18мм (упаковка по 10шт) Набор STAYER Сверла "MASTER" по дереву перьевые, в наборе 6шт: 10, 12, 6,18, 20,25x155мм, ( 2950-H6 ) Нейлоновый соплодержатель NHP-2 Пика на пневмоотбойный молоток П12 Рукав (шланг) компрессорный Ø25 Рукав пескоструйный Сверло Ø25мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø28мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø30мм на магнитный сверлильный станок Сверло по металлу Ø3,0 Сверло по металлу Ø5,0 Сегменты для мазаичной машинки (комплект 6 шт.) Сопло СТС 8,0 Трубка ПВХ Ø25мм Цепь GKE40DCE на пилу Чашка алмазная шлифовальная Ø125 Шина 1602317012 9J BOSCH Рукав резиновый д.9мм класс III.(БРТ) Резак РСТ-ЗП((Комп. РО-АР) Круг шлифовальный 125мм(Bosch) Круг шлифовальный 230мм(Bosch) Круг отрезной 125мм(Bosch) (Bosch)Круг отрезной 230мм Борфреза E(TRE) Karnasch 12*22*6*67 Кожух для болгарки 125 ( Milwaukee) Кожух для болгарки 230 ( Milwaukee) Крепление кожуха (Milwaukee) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку расходных материалов (Подосинки) для нужд ООО «АРКС МТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закукпочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Контактный телефон

    +7 905 770-37-76 доб. 3865

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    y.titenok@arks-mt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титенок Юрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    станок, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Бур SDS max 16 L=500мм Бур SDS max 25 Бур колонковый 30 L=750 Бур колонковый 32 L=750 Бучарда для пневмомолотка Диск отрезной по металлу Ø125 Диск отрезной по металлу Ø230 Долото по бетону (зубило) SDS max Ключ комбинированный трещоточный 36х36 хром. HORTZ (арт. 132566) Ключ комбинированный трещоточный 46х46 хром. HORTZ (арт. 164621) Ключ монтажный трещоточный 19х22 мм (арт. 527229) Ключ монтажный трещоточный 24х27 мм (арт. 527274) Ключ накидной 32мм не ударный Ключ накидной 46мм не ударный Лезвие для строительного ножа 18мм (упаковка по 10шт) Набор STAYER Сверла "MASTER" по дереву перьевые, в наборе 6шт: 10, 12, 6,18, 20,25x155мм, ( 2950-H6 ) Нейлоновый соплодержатель NHP-2 Пика на пневмоотбойный молоток П12 Рукав (шланг) компрессорный Ø25 Рукав пескоструйный Сверло Ø25мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø28мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø30мм на магнитный сверлильный станок Сверло по металлу Ø3,0 Сверло по металлу Ø5,0 Сегменты для мазаичной машинки (комплект 6 шт.) Сопло СТС 8,0 Трубка ПВХ Ø25мм Цепь GKE40DCE на пилу Чашка алмазная шлифовальная Ø125 Шина 1602317012 9J BOSCH Рукав резиновый д.9мм класс III.(БРТ) Резак РСТ-ЗП((Комп. РО-АР) Круг шлифовальный 125мм(Bosch) Круг шлифовальный 230мм(Bosch) Круг отрезной 125мм(Bosch) (Bosch)Круг отрезной 230мм Борфреза E(TRE) Karnasch 12*22*6*67 Кожух для болгарки 125 ( Milwaukee) Кожух для болгарки 230 ( Milwaukee) Крепление кожуха (Milwaukee)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927667Подведение итогов не позднее Бур SDS max 16 L=500мм Бур SDS max 25 Бур колонковый 30 L=750 Бур колонковый 32 L=750 Бучарда для пневмомолотка Диск отрезной по металлу Ø125 Диск отрезной по металлу Ø230 Долото по бетону (зубило) SDS max Ключ комбинированный трещоточный 36х36 хром. HORTZ (арт. 132566) Ключ комбинированный трещоточный 46х46 хром. HORTZ (арт. 164621) Ключ монтажный трещоточный 19х22 мм (арт. 527229) Ключ монтажный трещоточный 24х27 мм (арт. 527274) Ключ накидной 32мм не ударный Ключ накидной 46мм не ударный Лезвие для строительного ножа 18мм (упаковка по 10шт) Набор STAYER Сверла "MASTER" по дереву перьевые, в наборе 6шт: 10, 12, 6,18, 20,25x155мм, ( 2950-H6 ) Нейлоновый соплодержатель NHP-2 Пика на пневмоотбойный молоток П12 Рукав (шланг) компрессорный Ø25 Рукав пескоструйный Сверло Ø25мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø28мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø30мм на магнитный сверлильный станок Сверло по металлу Ø3,0 Сверло по металлу Ø5,0 Сегменты для мазаичной машинки (комплект 6 шт.) Сопло СТС 8,0 Трубка ПВХ Ø25мм Цепь GKE40DCE на пилу Чашка алмазная шлифовальная Ø125 Шина 1602317012 9J BOSCH Рукав резиновый д.9мм класс III.(БРТ) Резак РСТ-ЗП((Комп. РО-АР) Круг шлифовальный 125мм(Bosch) Круг шлифовальный 230мм(Bosch) Круг отрезной 125мм(Bosch) (Bosch)Круг отрезной 230мм Борфреза E(TRE) Karnasch 12*22*6*67 Кожух для болгарки 125 ( Milwaukee) Кожух для болгарки 230 ( Milwaukee) Крепление кожуха (Milwaukee) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бур SDS max 16 L=500мм Бур SDS max 25 Бур колонковый 30 L=750 Бур колонковый 32 L=750 Бучарда для пневмомолотка Диск отрезной по металлу Ø125 Диск отрезной по металлу Ø230 Долото по бетону (зубило) SDS max Ключ комбинированный трещоточный 36х36 хром. HORTZ (арт. 132566) Ключ комбинированный трещоточный 46х46 хром. HORTZ (арт. 164621) Ключ монтажный трещоточный 19х22 мм (арт. 527229) Ключ монтажный трещоточный 24х27 мм (арт. 527274) Ключ накидной 32мм не ударный Ключ накидной 46мм не ударный Лезвие для строительного ножа 18мм (упаковка по 10шт) Набор STAYER Сверла "MASTER" по дереву перьевые, в наборе 6шт: 10, 12, 6,18, 20,25x155мм, ( 2950-H6 ) Нейлоновый соплодержатель NHP-2 Пика на пневмоотбойный молоток П12 Рукав (шланг) компрессорный Ø25 Рукав пескоструйный Сверло Ø25мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø28мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø30мм на магнитный сверлильный станок Сверло по металлу Ø3,0 Сверло по металлу Ø5,0 Сегменты для мазаичной машинки (комплект 6 шт.) Сопло СТС 8,0 Трубка ПВХ Ø25мм Цепь GKE40DCE на пилу Чашка алмазная шлифовальная Ø125 Шина 1602317012 9J BOSCH Рукав резиновый д.9мм класс III.(БРТ) Резак РСТ-ЗП((Комп. РО-АР) Круг шлифовальный 125мм(Bosch) Круг шлифовальный 230мм(Bosch) Круг отрезной 125мм(Bosch) (Bosch)Круг отрезной 230мм Борфреза E(TRE) Karnasch 12*22*6*67 Кожух для болгарки 125 ( Milwaukee) Кожух для болгарки 230 ( Milwaukee) Крепление кожуха (Milwaukee)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно приложению 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крепление кожуха (Milwaukee)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Кожух для болгарки 230 ( Milwaukee)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кожух для болгарки 125 ( Milwaukee)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Борфреза E(TRE) Karnasch 12*22*6*67"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "(Bosch)Круг отрезной 230мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Круг отрезной 125мм(Bosch)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Круг шлифовальный 230мм(Bosch)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Круг шлифовальный 125мм(Bosch)"

    Кол-во: 700

    "Позиция 9"

    "Резак РСТ-ЗП((Комп. РО-АР)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Рукав резиновый д.9мм класс III.(БРТ)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Шина 1602317012 9J BOSCH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Чашка алмазная шлифовальная Ø125"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Цепь GKE40DCE на пилу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Трубка ПВХ Ø25мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 15"

    "Сопло СТС 8,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Сегменты для мазаичной машинки (комплект 6 шт.)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Сверло по металлу Ø5,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Сверло по металлу Ø3,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Сверло Ø30мм на магнитный сверлильный станок"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Сверло Ø28мм на магнитный сверлильный станок"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Сверло Ø25мм на магнитный сверлильный станок"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Рукав пескоструйный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Рукав (шланг) компрессорный Ø25"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Пика на пневмоотбойный молоток П12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Нейлоновый соплодержатель NHP-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Набор STAYER Сверла "MASTER" по дереву перьевые, в наборе 6шт: 10, 12, 6,18, 20,25x155мм, ( 2950-H6 )"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Лезвие для строительного ножа 18мм (упаковка по 10шт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Ключ накидной 46мм не ударный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Ключ накидной 32мм не ударный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Ключ монтажный трещоточный 24х27 мм (арт. 527274)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Ключ монтажный трещоточный 19х22 мм (арт. 527229)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Ключ комбинированный трещоточный 46х46 хром. HORTZ (арт. 164621)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Ключ комбинированный трещоточный 36х36 хром. HORTZ (арт. 132566)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Долото по бетону (зубило) SDS max"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Диск отрезной по металлу Ø230"

    Кол-во: 350

    "Позиция 36"

    "Диск отрезной по металлу Ø125"

    Кол-во: 300

    "Позиция 37"

    "Бучарда для пневмомолотка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Бур колонковый 32 L=750"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Бур колонковый 30 L=750"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Бур SDS max 25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Бур SDS max 16 L=500мм"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    3 500 194
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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