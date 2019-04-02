Запрос предложений на право заключения договоров на поставку расходных материалов (Подосинки) для нужд ООО «АРКС МТ»

Лот 1

Бур SDS max 16 L=500мм Бур SDS max 25 Бур колонковый 30 L=750 Бур колонковый 32 L=750 Бучарда для пневмомолотка Диск отрезной по металлу Ø125 Диск отрезной по металлу Ø230 Долото по бетону (зубило) SDS max Ключ комбинированный трещоточный 36х36 хром. HORTZ (арт. 132566) Ключ комбинированный трещоточный 46х46 хром. HORTZ (арт. 164621) Ключ монтажный трещоточный 19х22 мм (арт. 527229) Ключ монтажный трещоточный 24х27 мм (арт. 527274) Ключ накидной 32мм не ударный Ключ накидной 46мм не ударный Лезвие для строительного ножа 18мм (упаковка по 10шт) Набор STAYER Сверла "MASTER" по дереву перьевые, в наборе 6шт: 10, 12, 6,18, 20,25x155мм, ( 2950-H6 ) Нейлоновый соплодержатель NHP-2 Пика на пневмоотбойный молоток П12 Рукав (шланг) компрессорный Ø25 Рукав пескоструйный Сверло Ø25мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø28мм на магнитный сверлильный станок Сверло Ø30мм на магнитный сверлильный станок Сверло по металлу Ø3,0 Сверло по металлу Ø5,0 Сегменты для мазаичной машинки (комплект 6 шт.) Сопло СТС 8,0 Трубка ПВХ Ø25мм Цепь GKE40DCE на пилу Чашка алмазная шлифовальная Ø125 Шина 1602317012 9J BOSCH Рукав резиновый д.9мм класс III.(БРТ) Резак РСТ-ЗП((Комп. РО-АР) Круг шлифовальный 125мм(Bosch) Круг шлифовальный 230мм(Bosch) Круг отрезной 125мм(Bosch) (Bosch)Круг отрезной 230мм Борфреза E(TRE) Karnasch 12*22*6*67 Кожух для болгарки 125 ( Milwaukee) Кожух для болгарки 230 ( Milwaukee) Крепление кожуха (Milwaukee)