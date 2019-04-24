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    Главная / Торги / Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг

    Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.04.2019 14:0024.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927705Дата и время окончания срока приема заявок Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927705

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора купли-продажи

    Изменения в извещении

    Информационное сообщение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 292-66-90 доб. 62664

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунин Руслан Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 14:00 GMT +324.04.2019 14:0024.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927705Дата и время окончания срока приема заявок Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).Уфа

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.04.2019 17:3026.04.2019 17:3026.04.2019 17:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927705Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).Уфа

    Дата и время проведения

    29.04.2019 13:0029.04.2019 13:0029.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927705Дата и время проведения Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).Уфа

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 13:1506.05.2019 13:1506.05.2019 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927705Подведение итогов не позднее Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).Уфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 13:1506.05.2019 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927705Подведение итогов не позднее Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).

    Начальная цена

    4 991 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 247 750,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 247 750,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Лом черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг. Погрузка и вывоз лома осуществляется силами и за счет Покупателя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Информационному сообщениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 100%, оплата проводится после заключения договора купли-продажи на основании выставленного счета в течение 10 (Десяти) дней, но не позднее 30 (Тридцати) дней с даты проведения аукциона, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора купли-продажи

    26.03.2019

    Информационное сообщение

    28.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом черных и цветных металлов "

    Кол-во: 385251.288

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