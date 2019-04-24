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Номер извещения
ГП927705
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 292-66-90 доб. 62664
Факс
+7 347 237-28-16
Адрес электронной почты
rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петунин Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 14:00 GMT +324.04.2019 14:0024.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927705Дата и время окончания срока приема заявок Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).Уфа
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 17:3026.04.2019 17:3026.04.2019 17:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927705Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).Уфа
Дата и время проведения
29.04.2019 13:0029.04.2019 13:0029.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927705Дата и время проведения Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).Уфа
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 13:1506.05.2019 13:1506.05.2019 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927705Подведение итогов не позднее Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).Уфа
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 13:1506.05.2019 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927705Подведение итогов не позднее Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа лома черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг, складированных на площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» (информация по адресам филиалов указана в Информационном сообщении).
Начальная цена
4 991 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 247 750,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных и цветных металлов в количестве 385 251,288 кг. Погрузка и вывоз лома осуществляется силами и за счет Покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Информационному сообщениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
38.32.22.111
Кол-во: 385251.288
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