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Номер извещения
ГП927672
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Метизная продукция(болты анкерные по ГОСТ 24379.1-2012)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2865
Факс
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Адрес электронной почты
Chetirin.SV@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Четырин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Метизная продукция :Болт 6.1М16х250.09Г2С.019 ГОСТ 24379.1-2012; Болт 6.1М24х250.09Г2С-5.019 ГОСТ 24379.1-2012. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА. Объёмы, заявленные в данном запросе могут варьироваться.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 13:0030.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927672Подведение итогов не позднее Метизная продукция :Болт 6.1М16х250.09Г2С.019 ГОСТ 24379.1-2012; Болт 6.1М24х250.09Г2С-5.019 ГОСТ 24379.1-2012. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА. Объёмы, заявленные в данном запросе могут варьироваться.город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Метизная продукция :Болт 6.1М16х250.09Г2С.019 ГОСТ 24379.1-2012; Болт 6.1М24х250.09Г2С-5.019 ГОСТ 24379.1-2012. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА. Объёмы, заявленные в данном запросе могут варьироваться.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РБ,г.Октябрьский ул.Космонавтов,65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
25.94.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 215
Кол-во: 324
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