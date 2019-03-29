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    Главная / Торги / Метизная продукция(болты анкерные по ГОСТ 24379.1-2012)

    Метизная продукция(болты анкерные по ГОСТ 24379.1-2012)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0729.03.2019 10:07Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927672Дата и время окончания срока приема заявок Метизная продукция :Болт 6.1М16х250.09Г2С.019 ГОСТ 24379.1-2012; Болт 6.1М24х250.09Г2С-5.019 ГОСТ 24379.1-2012. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА. Объёмы, заявленные в данном запросе могут варьироваться.город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927672

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Метизная продукция(болты анкерные по ГОСТ 24379.1-2012)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 34767 9-50-05 доб. 2865

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Chetirin.SV@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Четырин Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метизная продукция :Болт 6.1М16х250.09Г2С.019 ГОСТ 24379.1-2012; Болт 6.1М24х250.09Г2С-5.019 ГОСТ 24379.1-2012. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА. Объёмы, заявленные в данном запросе могут варьироваться.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 13:0030.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927672Подведение итогов не позднее Метизная продукция :Болт 6.1М16х250.09Г2С.019 ГОСТ 24379.1-2012; Болт 6.1М24х250.09Г2С-5.019 ГОСТ 24379.1-2012. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА. Объёмы, заявленные в данном запросе могут варьироваться.город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метизная продукция :Болт 6.1М16х250.09Г2С.019 ГОСТ 24379.1-2012; Болт 6.1М24х250.09Г2С-5.019 ГОСТ 24379.1-2012. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА. Объёмы, заявленные в данном запросе могут варьироваться.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РБ,г.Октябрьский ул.Космонавтов,65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60-90 дней Срок поставки до 25.04.2019 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.110

    Болты и винты из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт 6.1М24х250.09Г2С-5.019 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 215

    "Позиция 2"

    "Болт 6.1М16х250.09Г2С.019 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 324

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    Регион:
    Свердловская область
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