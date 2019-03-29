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    Главная / Торги / 6118-51-Волоколамка-25032019 (Вывоз грунта) для объекта «Строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области»

    6118-51-Волоколамка-25032019 (Вывоз грунта) для объекта «Строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927663Дата и время окончания срока приема заявок 6118-51-Волоколамка-25032019 (Вывоз грунта) для объекта «Строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927663

    Уникальный номер закупки

    6118-51-Волоколамка-25032019 (Вывоз грунта) для объекта «Строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области»

    Номер закупки

    Наименование закупки

    6118-51-Волоколамка-25032019 (Вывоз грунта) для объекта «Строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора (для ознакомления)

    Пояснительное письмо_6118

    Согласие с договором (для заполнения)

    Список документов направляемых участниками

    Спецификация 6118-Вывоз грунта (для заполнения)

    Схема маршрута полигона Пронское ООО Тека-Сервис

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    6118-51-Волоколамка-25032019 (Вывоз грунта) для объекта «Строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 14:00 GMT +329.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927663Дата и время окончания срока приема заявок 6118-51-Волоколамка-25032019 (Вывоз грунта) для объекта «Строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 14:0029.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927663Дата и время вскрытия заявок 6118-51-Волоколамка-25032019 (Вывоз грунта) для объекта «Строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области»Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2019 14:0024.05.2019 14:0024.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927663Подведение итогов не позднее 6118-51-Волоколамка-25032019 (Вывоз грунта) для объекта «Строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.201924.05.2019 14:0024.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927663Подведение итогов не позднее 6118-51-Волоколамка-25032019 (Вывоз грунта) для объекта «Строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    6118-51-Волоколамка-25032019 (Вывоз грунта) для объекта «Строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО. Консультант по техническим вопросам Плешанов Александр Юрьевич, тел. (495) 258-94-84

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МО, г. Красногорск, ул. Почтовая, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 календарных дней с момента поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    38.11.21

    Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во: 0

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