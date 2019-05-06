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Номер извещения
ГП927681
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции системы газоснабжения с модернизацией системы технологических защит барабанно-сушильной установки №1-4 цеха№3 участок №7 ПМС ПАО "СЗ", согласно технического задания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная закупка
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
pimenovaa@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пименов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции системы газоснабжения с модернизацией системы технологических защит барабанно-сушильной установки №1-4 цеха№3 участок №7 ПМС ПАО "СЗ", согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 15:0030.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927681Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции системы газоснабжения с модернизацией системы технологических защит барабанно-сушильной установки №1-4 цеха№3 участок №7 ПМС ПАО "СЗ", согласно технического заданияКрасноперекопск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции системы газоснабжения с модернизацией системы технологических защит барабанно-сушильной установки №1-4 цеха№3 участок №7 ПМС ПАО "СЗ", согласно технического задания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции системы газоснабжения с модернизацией системы технологических защит барабанно-сушильной установки №1-4 цеха№3 участок №7 ПМС ПАО "СЗ", согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "СЗ". РК, г. Красноперекопск, ул. Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
71
Документация лота
Кол-во: 0
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