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Номер извещения
ГП927659
Уникальный номер закупки
153-562/19
Наименование закупки
Поставка трубного нержавеющего проката (для АЭС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 912 624-47-04
Факс
{}
Адрес электронной почты
nazarchuk@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назарчук Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Труба 170х18 -08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, гидроиспытание, испытание на сплющивание, поставка в термообработанном состоянии, содержание серы не более 0,02% Не менее 2 метров / 134 кг Труба 76х3 -12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ ГОСТ 6032-2003 Не менее 12 метров/ 65 кг Труба 63х6 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ, поставка в термообработанном состоянии, УЗК Lкр=1250мм Не менее 32 метров / 280 кг Труба 22х4 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ поставка в термообработанном состоянии, УЗК, Lкр=1500мм Не менее 38 м / 67 кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 11:00 GMT +303.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927659Дата и время окончания срока приема заявок Труба 170х18 -08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, гидроиспытание, испытание на сплющивание, поставка в термообработанном состоянии, содержание серы не более 0,02% Не менее 2 метров / 134 кг Труба 76х3 -12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ ГОСТ 6032-2003 Не менее 12 метров/ 65 кг Труба 63х6 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ, поставка в термообработанном состоянии, УЗК Lкр=1250мм Не менее 32 метров / 280 кг Труба 22х4 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ поставка в термообработанном состоянии, УЗК, Lкр=1500мм Не менее 38 м / 67 кг Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 11:0003.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927659Дата и время вскрытия заявок Труба 170х18 -08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, гидроиспытание, испытание на сплющивание, поставка в термообработанном состоянии, содержание серы не более 0,02% Не менее 2 метров / 134 кг Труба 76х3 -12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ ГОСТ 6032-2003 Не менее 12 метров/ 65 кг Труба 63х6 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ, поставка в термообработанном состоянии, УЗК Lкр=1250мм Не менее 32 метров / 280 кг Труба 22х4 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ поставка в термообработанном состоянии, УЗК, Lкр=1500мм Не менее 38 м / 67 кг Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927659Подведение итогов не позднее Труба 170х18 -08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, гидроиспытание, испытание на сплющивание, поставка в термообработанном состоянии, содержание серы не более 0,02% Не менее 2 метров / 134 кг Труба 76х3 -12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ ГОСТ 6032-2003 Не менее 12 метров/ 65 кг Труба 63х6 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ, поставка в термообработанном состоянии, УЗК Lкр=1250мм Не менее 32 метров / 280 кг Труба 22х4 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ поставка в термообработанном состоянии, УЗК, Lкр=1500мм Не менее 38 м / 67 кг Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба 170х18 -08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, гидроиспытание, испытание на сплющивание, поставка в термообработанном состоянии, содержание серы не более 0,02% Не менее 2 метров / 134 кг Труба 76х3 -12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ ГОСТ 6032-2003 Не менее 12 метров/ 65 кг Труба 63х6 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ, поставка в термообработанном состоянии, УЗК Lкр=1250мм Не менее 32 метров / 280 кг Труба 22х4 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ поставка в термообработанном состоянии, УЗК, Lкр=1500мм Не менее 38 м / 67 кг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Труба 170х18 -08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Не менее 2 метров /134 кг Труба 76х3 -12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Не менее 12 метров/ 65 кг Труба 63х6 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 Lкр=1250мм Не менее 32 метров / 280 кг Труба 22х4 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 Lкр=1500мм Не менее 38 м / 67 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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