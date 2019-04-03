Лот 1

Труба 170х18 -08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, гидроиспытание, испытание на сплющивание, поставка в термообработанном состоянии, содержание серы не более 0,02% Не менее 2 метров / 134 кг Труба 76х3 -12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ ГОСТ 6032-2003 Не менее 12 метров/ 65 кг Труба 63х6 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72,испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ, поставка в термообработанном состоянии, УЗК Lкр=1250мм Не менее 32 метров / 280 кг Труба 22х4 -12Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 хим. состав по ГОСТ 5632-72, испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на стойкость к МКК методом АМУ поставка в термообработанном состоянии, УЗК, Lкр=1500мм Не менее 38 м / 67 кг