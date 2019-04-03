Выполнение работ по монтажу климатического оборудования в помещениях ПАО "МЗИК"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Начало Работ: не позднее 15.05.2019г. Окончание Работ: не позднее 17.06.2019г. с правом досрочного выполнения Работ. Этапы оплаты: Оплата производится в размере 100 % в течение 30 (Тридцати) календарных дней за фактически выполненный объем Работ и количество примененных материалов, оборудования в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и приложениями к нему, при наличии следующих обстоятельств: • Сторонами подписан Акт приемки выполненных работ, оформленный в установленном на предприятии порядке; • Подрядчик предоставил Заказчику счет и счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ. • Подрядчик предоставил Заказчику документацию, указанную в п.8 Технического задания (Приложение №1). Оплата выполненных Работ производится единоразово после подписания итогового акта выполненных Работ (поэтапная оплата не предусмотрена).