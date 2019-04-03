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    Главная / Торги / Выполнение работ по монтажу климатического оборудования в помещениях ПАО "МЗИК"

    Выполнение работ по монтажу климатического оборудования в помещениях ПАО "МЗИК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 06:0003.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907685573Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж климатического оборудования в помещениях ПАО "МЗИК"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907685573

    Уникальный номер закупки

    159/64-А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по монтажу климатического оборудования в помещениях ПАО "МЗИК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Локално сметный расчет

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Монтаж климатического оборудования в помещениях ПАО "МЗИК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 16:0017.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907685573Подведение итогов не позднее Монтаж климатического оборудования в помещениях ПАО "МЗИК"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж климатического оборудования в помещениях ПАО "МЗИК"

    Начальная цена

    766 141,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Начало Работ: не позднее 15.05.2019г. Окончание Работ: не позднее 17.06.2019г. с правом досрочного выполнения Работ. Этапы оплаты: Оплата производится в размере 100 % в течение 30 (Тридцати) календарных дней за фактически выполненный объем Работ и количество примененных материалов, оборудования в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и приложениями к нему, при наличии следующих обстоятельств: • Сторонами подписан Акт приемки выполненных работ, оформленный в установленном на предприятии порядке; • Подрядчик предоставил Заказчику счет и счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ. • Подрядчик предоставил Заказчику документацию, указанную в п.8 Технического задания (Приложение №1). Оплата выполненных Работ производится единоразово после подписания итогового акта выполненных Работ (поэтапная оплата не предусмотрена).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.18.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1

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