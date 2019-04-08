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    Главная / Торги / Поставка компьютеров для нужд ООО "Нова" (моноблоки HP200 G3 3ZD35EA)

    Поставка компьютеров для нужд ООО "Нова" (моноблоки HP200 G3 3ZD35EA)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927657Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров (моноблоки HP 200 G3 3ZD35EA) НовокуйбышевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927657

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютеров для нужд ООО "Нова" (моноблоки HP200 G3 3ZD35EA)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    №000084_от_03.04.2019.rar

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Нова
    Все закупки и тендеры Нова

    Юридический адрес

    446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36

    Почтовый адрес

    446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36

    Контактный телефон

    +7 84635 3-62-15

    Факс

    +7 84635 5-20-17

    Адрес электронной почты

    l.ermakova@snpnova.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермакова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Новокуйбышевск

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютеров (моноблоки HP 200 G3 3ZD35EA)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 15:00 GMT +308.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927657Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров (моноблоки HP 200 G3 3ZD35EA) Новокуйбышевск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 15:0008.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927657Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютеров (моноблоки HP 200 G3 3ZD35EA) Новокуйбышевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927657Подведение итогов не позднее Поставка компьютеров (моноблоки HP 200 G3 3ZD35EA) Новокуйбышевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютеров (моноблоки HP 200 G3 3ZD35EA)

    Начальная цена

    341 139,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар должен быть поставлен в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента заключения договора по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского,д.36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента передачи товара (и сопроводительных документов) Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Нова»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Нова
    Все закупки и тендеры Нова

    Адрес местонахождения

    446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    03.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 8

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