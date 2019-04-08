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Номер извещения
ГП927657
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компьютеров для нужд ООО "Нова" (моноблоки HP200 G3 3ZD35EA)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 12:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
Почтовый адрес
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
Контактный телефон
+7 84635 3-62-15
Факс
+7 84635 5-20-17
Адрес электронной почты
l.ermakova@snpnova.com
Ф.И.О. контактного лица
Ермакова Людмила Владимировна
Место рассмотрения предложений
Новокуйбышевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютеров (моноблоки HP 200 G3 3ZD35EA)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 15:00 GMT +308.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927657Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров (моноблоки HP 200 G3 3ZD35EA) Новокуйбышевск
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 15:0008.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927657Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютеров (моноблоки HP 200 G3 3ZD35EA) Новокуйбышевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютеров (моноблоки HP 200 G3 3ZD35EA)
Начальная цена
341 139,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар должен быть поставлен в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента заключения договора по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского,д.36Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
446218, Российская Федерация, Самарская область, Новокуйбышевск, Дзержинского, 36
26.20.1
Документация лота
Кол-во: 8
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