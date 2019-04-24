Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предоплата 100%, оплата проводится после заключения договора купли-продажи на основании выставленного счета в течение 10 (Десяти) дней, но не позднее 30 (Тридцати) дней с даты проведения аукциона, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца