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    Главная / Торги / эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74

    эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 14:0012.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927661Дата и время окончания срока приема заявок эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74 в количестве 9450 кг., в том числе: белая-800 кг., желтая-2600 кг., серая-950 кг., черная-800 кг., синяя-1400 кг., оранжевая RAL 2004-1650 кг., зеленая-700 кг., красная-550 кг. Период поставки: 2-ой кв. 2019 г. Поставка партиями, согласно заявке покупателя.ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927661

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    документация

    техзадание

    приглашение

    спецификация

    Договор поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-06-10

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    zhuykov@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуйков Сергей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74 в количестве 9450 кг., в том числе: белая-800 кг., желтая-2600 кг., серая-950 кг., черная-800 кг., синяя-1400 кг., оранжевая RAL 2004-1650 кг., зеленая-700 кг., красная-550 кг. Период поставки: 2-ой кв. 2019 г. Поставка партиями, согласно заявке покупателя.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 14:0017.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927661Подведение итогов не позднее эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74 в количестве 9450 кг., в том числе: белая-800 кг., желтая-2600 кг., серая-950 кг., черная-800 кг., синяя-1400 кг., оранжевая RAL 2004-1650 кг., зеленая-700 кг., красная-550 кг. Период поставки: 2-ой кв. 2019 г. Поставка партиями, согласно заявке покупателя.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74 в количестве 9450 кг., в том числе: белая-800 кг., желтая-2600 кг., серая-950 кг., черная-800 кг., синяя-1400 кг., оранжевая RAL 2004-1650 кг., зеленая-700 кг., красная-550 кг. Период поставки: 2-ой кв. 2019 г. Поставка партиями, согласно заявке покупателя.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Эмаль НЦ-132П в количестве 9450 кг. в том числе: белая-800 кг., желтая-2600 кг., серая-950 кг., черная-800 кг., синяя-1400 кг., оранжевая RAL 2004-1650 кг., зеленая-700 кг., красная-550 кг. Поставка частями, согласно заявке покупателя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    426006, УР., г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительны: -отсрочка платежа 60 к.д. -взаимозачет.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    20.3

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "эмаль НЦ-132П черная"

    Кол-во: 800

    "Позиция 2"

    "эмаль НЦ-132П серая"

    Кол-во: 950

    "Позиция 3"

    "эмаль НЦ-132П желтая"

    Кол-во: 2600

    "Позиция 4"

    "эмаль НЦ-132П белая"

    Кол-во: 800

    "Позиция 5"

    "эмаль НЦ-132П красная"

    Кол-во: 550

    "Позиция 6"

    "эмаль НЦ-132П зеленая"

    Кол-во: 700

    "Позиция 7"

    "эмаль НЦ-132П оранжевая RAL 2004"

    Кол-во: 1650

    "Позиция 8"

    "эмаль НЦ-132П синяя"

    Кол-во: 1400

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    20.12.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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