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Номер извещения
ГП927661
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-06-10
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
zhuykov@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуйков Сергей Федорович
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74 в количестве 9450 кг., в том числе: белая-800 кг., желтая-2600 кг., серая-950 кг., черная-800 кг., синяя-1400 кг., оранжевая RAL 2004-1650 кг., зеленая-700 кг., красная-550 кг. Период поставки: 2-ой кв. 2019 г. Поставка партиями, согласно заявке покупателя.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.201917.04.2019 14:0017.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927661Подведение итогов не позднее эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74 в количестве 9450 кг., в том числе: белая-800 кг., желтая-2600 кг., серая-950 кг., черная-800 кг., синяя-1400 кг., оранжевая RAL 2004-1650 кг., зеленая-700 кг., красная-550 кг. Период поставки: 2-ой кв. 2019 г. Поставка партиями, согласно заявке покупателя.Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Эмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74 в количестве 9450 кг., в том числе: белая-800 кг., желтая-2600 кг., серая-950 кг., черная-800 кг., синяя-1400 кг., оранжевая RAL 2004-1650 кг., зеленая-700 кг., красная-550 кг. Период поставки: 2-ой кв. 2019 г. Поставка партиями, согласно заявке покупателя.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Эмаль НЦ-132П в количестве 9450 кг. в том числе: белая-800 кг., желтая-2600 кг., серая-950 кг., черная-800 кг., синяя-1400 кг., оранжевая RAL 2004-1650 кг., зеленая-700 кг., красная-550 кг. Поставка частями, согласно заявке покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, УР., г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800
Кол-во: 950
Кол-во: 2600
Кол-во: 800
Кол-во: 550
Кол-во: 700
Кол-во: 1650
Кол-во: 1400
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