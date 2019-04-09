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    Главная / Торги / Запрос предложений участниками которого являются только СМСП на право заключения договора на поставку насосов согласно ТЗ

    Запрос предложений участниками которого являются только СМСП на право заключения договора на поставку насосов согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907685773Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса ЦНСГ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907685773

    Уникальный номер закупки

    19/ЧФ МЭ/076

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений участниками которого являются только СМСП на право заключения договора на поставку насосов согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание Лот № 1

    Техническое задание Лот № 1

    Техническая документация по лоту № 2

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    VitaliyStepanishchev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанищев Виталий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка агрегатов электронасосных согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907685773Подведение итогов не позднее Поставка агрегатов электронасосных согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка агрегатов электронасосных согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    424 318,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP (г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14, склад ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»), согласно Инкотермс 2010, публикация Международной торговой палаты № 715.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Техническое задание Лот № 1

    26.03.2019

    Техническое задание Лот № 1

    26.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка насосов согласно технического задания"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка насоса ЦНСГ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907685773Подведение итогов не позднее Поставка насоса ЦНСГ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насоса ЦНСГ согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    364 523,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP (г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14, склад ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»), согласно Инкотермс 2010, публикация Международной торговой палаты № 715.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Техническая документация по лоту № 2

    26.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка насоса согласно технического задания"

    Кол-во: 1

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