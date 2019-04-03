Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Покупателем в рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара и подписания Покупателем товарной накладной. Срок поставки Товара – до 29.02.2020г. Поставка Товара осуществляется партиями в течение года по письменным заявкам Покупателя, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявки Покупателя.