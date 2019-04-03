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    Главная / Торги / Вёдра, круги абразивные полировальные, круги шлифовальные, малярная лента, скотч

    Вёдра, круги абразивные полировальные, круги шлифовальные, малярная лента, скотч

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927642Дата и время окончания срока приема заявок Вёдра, круги абразивные полировальные, круги шлифовальные, малярная лента, скотч Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927642

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Вёдра, круги абразивные полировальные, круги шлифовальные, малярная лента, скотч

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 12:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    список

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество «РИАТ»
    Все закупки и тендеры «РИАТ»

    Юридический адрес

    423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4

    Почтовый адрес

    423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4

    Контактный телефон

    +7 8552 33-80-45

    Факс

    +7 8552 52-74-16

    Адрес электронной почты

    obk3@riat.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лоханин Кирилл Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вёдра, круги абразивные полировальные, круги шлифовальные, малярная лента, скотч

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927642Дата и время окончания срока приема заявок Вёдра, круги абразивные полировальные, круги шлифовальные, малярная лента, скотч Набережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 12:0003.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927642Дата и время вскрытия заявок Вёдра, круги абразивные полировальные, круги шлифовальные, малярная лента, скотч Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927642Подведение итогов не позднее Вёдра, круги абразивные полировальные, круги шлифовальные, малярная лента, скотч Набережные Челны

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927642Подведение итогов не позднее Вёдра, круги абразивные полировальные, круги шлифовальные, малярная лента, скотч Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вёдра, круги абразивные полировальные, круги шлифовальные, малярная лента, скотч

    Начальная цена

    241 039,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Набережные ЧелныРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 45 дней, доставка до склада в г. Набережные Челны по заявке заказчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РИАТ»
    Все закупки и тендеры «РИАТ»

    Адрес местонахождения

    423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    22.29.21.000

    Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вёдра, круги абразивные полировальные, круги шлифовальные, малярная лента, скотч "

    Кол-во: 14938

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