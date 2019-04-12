Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика. Срок действия гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по договору не менее чем на 60 дней. поставка апрель-май 2019 на склад ПАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург с возможностью досрочной поставки