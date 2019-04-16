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Номер извещения
ГП927648
Уникальный номер закупки
157-624/19, 158-624/19, 159-624/19, 160-264/19, 161-624/19
Наименование закупки
Текущий ремонт кровель
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 963 850-92-64
Факс
{}
Адрес электронной почты
Irina.Shevchenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Текущий ремонт кровли цеха №15
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 08:00 GMT +316.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927648Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт кровли цеха №15Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 08:0016.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927648Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт кровли цеха №15Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.07.2019 08:0008.07.2019 08:0008.07.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927648Подведение итогов не позднее Текущий ремонт кровли цеха №15Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт кровли цеха №15
Начальная цена
2 836 004,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Текущий ремонт кровли цеха №15
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Текущий ремонт кровли цеха №23 (инв. №2989, лит. 39)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 08:00 GMT +316.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927648Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт кровли цеха №23 (инв. №2989, лит. 39)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 08:0016.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927648Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт кровли цеха №23 (инв. №2989, лит. 39)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.07.2019 08:0008.07.2019 08:0008.07.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927648Подведение итогов не позднее Текущий ремонт кровли цеха №23 (инв. №2989, лит. 39)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт кровли цеха №23 (инв. №2989, лит. 39)
Начальная цена
3 989 384,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Текущий ремонт кровли цеха №23 (инв. №2989, лит. 39)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Текущий ремонт кровли цеха №23 (16), корпус 6 (инв.№297082, лит.53)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 08:00 GMT +316.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927648Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт кровли цеха №23 (16), корпус 6 (инв.№297082, лит.53)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 08:0016.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927648Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт кровли цеха №23 (16), корпус 6 (инв.№297082, лит.53)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.07.2019 08:0008.07.2019 08:0008.07.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927648Подведение итогов не позднее Текущий ремонт кровли цеха №23 (16), корпус 6 (инв.№297082, лит.53)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт кровли цеха №23 (16), корпус 6 (инв.№297082, лит.53)
Начальная цена
613 331,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Текущий ремонт кровли цеха №23 (16), корпус 6 (инв.№297082, лит.53)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Текущий ремонт кровли цеха №11 (инв. №297011, лит.79)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 08:00 GMT +316.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927648Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт кровли цеха №11 (инв. №297011, лит.79)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 08:0016.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927648Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт кровли цеха №11 (инв. №297011, лит.79)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.07.2019 08:0008.07.2019 08:0008.07.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927648Подведение итогов не позднее Текущий ремонт кровли цеха №11 (инв. №297011, лит.79)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт кровли цеха №11 (инв. №297011, лит.79)
Начальная цена
661 984,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Текущий ремонт кровли цеха №11 (инв. №297011, лит.79)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Текущий ремонт кровли АБК цеха №4 (инв. №417548)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 08:00 GMT +316.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927648Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт кровли АБК цеха №4 (инв. №417548)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 08:0016.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927648Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт кровли АБК цеха №4 (инв. №417548)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.07.2019 08:0008.07.2019 08:0008.07.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927648Подведение итогов не позднее Текущий ремонт кровли АБК цеха №4 (инв. №417548)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт кровли АБК цеха №4 (инв. №417548)
Начальная цена
296 349,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Текущий ремонт кровли АБК цеха №4 (инв. №417548)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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