Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора генерального подряда на выполнение работ по реконструкции канализационных насосных станций для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». РКСМ-905

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907690230 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора генерального подряда на выполнение работ по реконструкции канализационных насосных станций для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». РКСМ-905 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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