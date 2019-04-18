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Номер извещения
31907690230
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора генерального подряда на выполнение работ по реконструкции канализационных насосных станций для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». РКСМ-905
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение работ по реконструкции КНС-25 Комсомольского района, КНС-3А Центрального района, г.о. Тольятти.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 12:00 GMT +318.04.2019 12:0018.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907690230Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции КНС-25 Комсомольского района, КНС-3А Центрального района, г.о. Тольятти.Центральный
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2019 12:00GMT +318.04.2019 12:0018.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907690230Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции КНС-25 Комсомольского района, КНС-3А Центрального района, г.о. Тольятти.Центральный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.201929.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907690230Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по реконструкции КНС-25 Комсомольского района, КНС-3А Центрального района, г.о. Тольятти.Центральный
Подведение итогов не позднее
29.04.2019 12:0029.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907690230Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции КНС-25 Комсомольского района, КНС-3А Центрального района, г.о. Тольятти.Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по реконструкции КНС-25 Комсомольского района, КНС-3А Центрального района, г.о. Тольятти.
Начальная цена
31 804 692,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ТольяттиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
42.21.23.000
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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