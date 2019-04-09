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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для станка фирмы SIRMU модель VTM200C (попозиционная закупка)

    Поставка комплектующих для станка фирмы SIRMU модель VTM200C (попозиционная закупка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927650Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для станка фирмы SIRMU модель VTM200C.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927650

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для станка фирмы SIRMU модель VTM200C (попозиционная закупка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    приложение 1

    приложение 1.1

    приложение 2

    приложение 3

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valentina.Bochkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочкарева Валентина Венадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих для станка фирмы SIRMU модель VTM200C.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 16:0019.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927650Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для станка фирмы SIRMU модель VTM200C.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для станка фирмы SIRMU модель VTM200C.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.41.21.110

    Станки токарные металлорежущие без числового программного управления

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ротационное соединение DEUBLIN 1114-308-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Гидроцилиндр защитного ограждения станка NXM-ME-MY-680-L-AP-E1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Ротационный подвод ROTOFLUX B10-1701-05L"

    Кол-во: 3

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