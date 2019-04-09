Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ отпайка на ГПП-12 в 2019 г. для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Челябинске согласно ТЗ.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907695937 Уникальный номер закупки 5/ЭС/ЧЛ Номер закупки Наименование закупки Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ отпайка на ГПП-12 в 2019 г. для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Челябинске согласно ТЗ. Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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