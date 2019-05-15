www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927643
Уникальный номер закупки
НУЛ_0168
Наименование закупки
поставка фильтров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 12:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 812 647-15-15 доб. 19058
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
sidorenkor@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидоренко Роман Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2019 16:00 GMT +315.05.2019 16:0015.05.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927643Дата и время окончания срока приема заявок поставка фильтровСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2019 12:3016.05.2019 12:3016.05.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927643Дата и время вскрытия заявок поставка фильтровСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 16:0023.05.2019 16:0023.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927643Подведение итогов не позднее поставка фильтровСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
14 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
188477, Комплекс ПФСГК и ПП, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
28
Кол-во: 14
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.