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    Главная / Торги / Круги абразивные, малярная лента, шпатлевка, салфетки 3М, ведра

    Круги абразивные, малярная лента, шпатлевка, салфетки 3М, ведра

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927638Дата и время окончания срока приема заявок Круги абразивные, малярная лента, шпатлевка, салфетки 3МНабережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927638

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Круги абразивные, малярная лента, шпатлевка, салфетки 3М, ведра

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 12:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество «РИАТ»
    Все закупки и тендеры «РИАТ»

    Юридический адрес

    423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4

    Почтовый адрес

    423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4

    Контактный телефон

    +7 8552 33-80-45

    Факс

    +7 8552 52-74-16

    Адрес электронной почты

    obk3@riat.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лоханин Кирилл Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Круги абразивные, малярная лента, шпатлевка, салфетки 3М

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927638Дата и время окончания срока приема заявок Круги абразивные, малярная лента, шпатлевка, салфетки 3МНабережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 12:0003.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927638Дата и время вскрытия заявок Круги абразивные, малярная лента, шпатлевка, салфетки 3МНабережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927638Подведение итогов не позднее Круги абразивные, малярная лента, шпатлевка, салфетки 3МНабережные Челны

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927638Подведение итогов не позднее Круги абразивные, малярная лента, шпатлевка, салфетки 3МНабережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Круги абразивные, малярная лента, шпатлевка, салфетки 3М

    Начальная цена

    871 060,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Набережные ЧелныРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 45 дней, доставка до склада в г. Набережные Челны по заявке заказчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РИАТ»
    Все закупки и тендеры «РИАТ»

    Адрес местонахождения

    423823, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Пушкина, 4

    Классификатор ОКПД2

    23.91.1

    Изделия абразивные

    22.29.21.000

    Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

    20.30.22

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круги абразивные, малярная лента, шпатлевка, салфетки 3М"

    Кол-во: 38775

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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