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Номер извещения
ГП927637
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договоров на поставку расходных материалов (буры, диски) (Павловское) для нужд ООО «АРКС МТ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
Контактный телефон
+7 905 770-37-76 доб. 3865
Факс
--
Адрес электронной почты
y.titenok@arks-mt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титенок Юрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Бур SDS MAX Ø14 мм Бур SDS plus Ø14 мм Бур SDS MAX Ø16 мм Бур SDS plus Ø16 мм Бур SDS MAX Ø18 мм Бур SDS MAX Ø20 мм Бур SDS MAX Ø22 мм Бур SDS MAX Ø25 мм Бур SDS MAX Ø28 мм Бучарда SDS MAX Диск алмазный по бетону Ø 125 мм Диск алмазный по бетону Ø 230 мм Диск обдирочный по металлу Ø 125 мм Диск обдирочный по металлу Ø 230 мм Диск отрезной по металлу Ø 125 мм Диск отрезной по металлу Ø 230 мм Диск пильный по дереву Ø 190 мм Диск пильный по дереву Ø 230 мм Долото по бетонну (зубило) Долото по бетонну (пика) Кусачки Пика П-11 острая Резак РС-3П Сверла по металлу Фреза алмазная Чашка алмазная шлифовальная по бетону Ø 125 мм Цепь для пилы BOSH GKE-40 ВСЕ Резак РСП - 3П Лестница дюралевая L=4м Диск пильный Ø190мм Диск отрезной Ø125мм Диск обдирочный Ø125мм Диск отрезной Ø230мм Рукав пожарный Ø50мм
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927637Подведение итогов не позднее Бур SDS MAX Ø14 мм Бур SDS plus Ø14 мм Бур SDS MAX Ø16 мм Бур SDS plus Ø16 мм Бур SDS MAX Ø18 мм Бур SDS MAX Ø20 мм Бур SDS MAX Ø22 мм Бур SDS MAX Ø25 мм Бур SDS MAX Ø28 мм Бучарда SDS MAX Диск алмазный по бетону Ø 125 мм Диск алмазный по бетону Ø 230 мм Диск обдирочный по металлу Ø 125 мм Диск обдирочный по металлу Ø 230 мм Диск отрезной по металлу Ø 125 мм Диск отрезной по металлу Ø 230 мм Диск пильный по дереву Ø 190 мм Диск пильный по дереву Ø 230 мм Долото по бетонну (зубило) Долото по бетонну (пика) Кусачки Пика П-11 острая Резак РС-3П Сверла по металлу Фреза алмазная Чашка алмазная шлифовальная по бетону Ø 125 мм Цепь для пилы BOSH GKE-40 ВСЕ Резак РСП - 3П Лестница дюралевая L=4м Диск пильный Ø190мм Диск отрезной Ø125мм Диск обдирочный Ø125мм Диск отрезной Ø230мм Рукав пожарный Ø50мм Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бур SDS MAX Ø14 мм Бур SDS plus Ø14 мм Бур SDS MAX Ø16 мм Бур SDS plus Ø16 мм Бур SDS MAX Ø18 мм Бур SDS MAX Ø20 мм Бур SDS MAX Ø22 мм Бур SDS MAX Ø25 мм Бур SDS MAX Ø28 мм Бучарда SDS MAX Диск алмазный по бетону Ø 125 мм Диск алмазный по бетону Ø 230 мм Диск обдирочный по металлу Ø 125 мм Диск обдирочный по металлу Ø 230 мм Диск отрезной по металлу Ø 125 мм Диск отрезной по металлу Ø 230 мм Диск пильный по дереву Ø 190 мм Диск пильный по дереву Ø 230 мм Долото по бетонну (зубило) Долото по бетонну (пика) Кусачки Пика П-11 острая Резак РС-3П Сверла по металлу Фреза алмазная Чашка алмазная шлифовальная по бетону Ø 125 мм Цепь для пилы BOSH GKE-40 ВСЕ Резак РСП - 3П Лестница дюралевая L=4м Диск пильный Ø190мм Диск отрезной Ø125мм Диск обдирочный Ø125мм Диск отрезной Ø230мм Рукав пожарный Ø50мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно приложению 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
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