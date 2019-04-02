Лот 1

Бур SDS MAX Ø14 мм Бур SDS plus Ø14 мм Бур SDS MAX Ø16 мм Бур SDS plus Ø16 мм Бур SDS MAX Ø18 мм Бур SDS MAX Ø20 мм Бур SDS MAX Ø22 мм Бур SDS MAX Ø25 мм Бур SDS MAX Ø28 мм Бучарда SDS MAX Диск алмазный по бетону Ø 125 мм Диск алмазный по бетону Ø 230 мм Диск обдирочный по металлу Ø 125 мм Диск обдирочный по металлу Ø 230 мм Диск отрезной по металлу Ø 125 мм Диск отрезной по металлу Ø 230 мм Диск пильный по дереву Ø 190 мм Диск пильный по дереву Ø 230 мм Долото по бетонну (зубило) Долото по бетонну (пика) Кусачки Пика П-11 острая Резак РС-3П Сверла по металлу Фреза алмазная Чашка алмазная шлифовальная по бетону Ø 125 мм Цепь для пилы BOSH GKE-40 ВСЕ Резак РСП - 3П Лестница дюралевая L=4м Диск пильный Ø190мм Диск отрезной Ø125мм Диск обдирочный Ø125мм Диск отрезной Ø230мм Рукав пожарный Ø50мм