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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договоров на поставку расходных материалов (буры, диски) (Павловское) для нужд ООО «АРКС МТ»

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку расходных материалов (буры, диски) (Павловское) для нужд ООО «АРКС МТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927637Дата и время окончания срока приема заявок Бур SDS MAX Ø14 мм Бур SDS plus Ø14 мм Бур SDS MAX Ø16 мм Бур SDS plus Ø16 мм Бур SDS MAX Ø18 мм Бур SDS MAX Ø20 мм Бур SDS MAX Ø22 мм Бур SDS MAX Ø25 мм Бур SDS MAX Ø28 мм Бучарда SDS MAX Диск алмазный по бетону Ø 125 мм Диск алмазный по бетону Ø 230 мм Диск обдирочный по металлу Ø 125 мм Диск обдирочный по металлу Ø 230 мм Диск отрезной по металлу Ø 125 мм Диск отрезной по металлу Ø 230 мм Диск пильный по дереву Ø 190 мм Диск пильный по дереву Ø 230 мм Долото по бетонну (зубило) Долото по бетонну (пика) Кусачки Пика П-11 острая Резак РС-3П Сверла по металлу Фреза алмазная Чашка алмазная шлифовальная по бетону Ø 125 мм Цепь для пилы BOSH GKE-40 ВСЕ Резак РСП - 3П Лестница дюралевая L=4м Диск пильный Ø190мм Диск отрезной Ø125мм Диск обдирочный Ø125мм Диск отрезной Ø230мм Рукав пожарный Ø50мм МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку расходных материалов (буры, диски) (Павловское) для нужд ООО «АРКС МТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Контактный телефон

    +7 905 770-37-76 доб. 3865

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    y.titenok@arks-mt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титенок Юрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Бур SDS MAX Ø14 мм Бур SDS plus Ø14 мм Бур SDS MAX Ø16 мм Бур SDS plus Ø16 мм Бур SDS MAX Ø18 мм Бур SDS MAX Ø20 мм Бур SDS MAX Ø22 мм Бур SDS MAX Ø25 мм Бур SDS MAX Ø28 мм Бучарда SDS MAX Диск алмазный по бетону Ø 125 мм Диск алмазный по бетону Ø 230 мм Диск обдирочный по металлу Ø 125 мм Диск обдирочный по металлу Ø 230 мм Диск отрезной по металлу Ø 125 мм Диск отрезной по металлу Ø 230 мм Диск пильный по дереву Ø 190 мм Диск пильный по дереву Ø 230 мм Долото по бетонну (зубило) Долото по бетонну (пика) Кусачки Пика П-11 острая Резак РС-3П Сверла по металлу Фреза алмазная Чашка алмазная шлифовальная по бетону Ø 125 мм Цепь для пилы BOSH GKE-40 ВСЕ Резак РСП - 3П Лестница дюралевая L=4м Диск пильный Ø190мм Диск отрезной Ø125мм Диск обдирочный Ø125мм Диск отрезной Ø230мм Рукав пожарный Ø50мм

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927637Подведение итогов не позднее Бур SDS MAX Ø14 мм Бур SDS plus Ø14 мм Бур SDS MAX Ø16 мм Бур SDS plus Ø16 мм Бур SDS MAX Ø18 мм Бур SDS MAX Ø20 мм Бур SDS MAX Ø22 мм Бур SDS MAX Ø25 мм Бур SDS MAX Ø28 мм Бучарда SDS MAX Диск алмазный по бетону Ø 125 мм Диск алмазный по бетону Ø 230 мм Диск обдирочный по металлу Ø 125 мм Диск обдирочный по металлу Ø 230 мм Диск отрезной по металлу Ø 125 мм Диск отрезной по металлу Ø 230 мм Диск пильный по дереву Ø 190 мм Диск пильный по дереву Ø 230 мм Долото по бетонну (зубило) Долото по бетонну (пика) Кусачки Пика П-11 острая Резак РС-3П Сверла по металлу Фреза алмазная Чашка алмазная шлифовальная по бетону Ø 125 мм Цепь для пилы BOSH GKE-40 ВСЕ Резак РСП - 3П Лестница дюралевая L=4м Диск пильный Ø190мм Диск отрезной Ø125мм Диск обдирочный Ø125мм Диск отрезной Ø230мм Рукав пожарный Ø50мм Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бур SDS MAX Ø14 мм Бур SDS plus Ø14 мм Бур SDS MAX Ø16 мм Бур SDS plus Ø16 мм Бур SDS MAX Ø18 мм Бур SDS MAX Ø20 мм Бур SDS MAX Ø22 мм Бур SDS MAX Ø25 мм Бур SDS MAX Ø28 мм Бучарда SDS MAX Диск алмазный по бетону Ø 125 мм Диск алмазный по бетону Ø 230 мм Диск обдирочный по металлу Ø 125 мм Диск обдирочный по металлу Ø 230 мм Диск отрезной по металлу Ø 125 мм Диск отрезной по металлу Ø 230 мм Диск пильный по дереву Ø 190 мм Диск пильный по дереву Ø 230 мм Долото по бетонну (зубило) Долото по бетонну (пика) Кусачки Пика П-11 острая Резак РС-3П Сверла по металлу Фреза алмазная Чашка алмазная шлифовальная по бетону Ø 125 мм Цепь для пилы BOSH GKE-40 ВСЕ Резак РСП - 3П Лестница дюралевая L=4м Диск пильный Ø190мм Диск отрезной Ø125мм Диск обдирочный Ø125мм Диск отрезной Ø230мм Рукав пожарный Ø50мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно приложению 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав пожарный Ø50мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Диск отрезной Ø230мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Диск обдирочный Ø125мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Диск отрезной Ø125мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Диск пильный Ø190мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Лестница дюралевая L=4м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Резак РСП - 3П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Цепь для пилы BOSH GKE-40 ВСЕ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Чашка алмазная шлифовальная по бетону Ø 125 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Фреза алмазная"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "Сверла по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Резак РС-3П"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Пика П-11 острая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Кусачки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Долото по бетонну (пика)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Долото по бетонну (зубило)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Диск пильный по дереву Ø 230 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Диск пильный по дереву Ø 190 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Диск отрезной по металлу Ø 230 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Диск отрезной по металлу Ø 125 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Диск обдирочный по металлу Ø 230 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Диск обдирочный по металлу Ø 125 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Диск алмазный по бетону Ø 230 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Диск алмазный по бетону Ø 125 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Бучарда SDS MAX"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Бур SDS MAX Ø28 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Бур SDS MAX Ø25 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Бур SDS MAX Ø22 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Бур SDS MAX Ø20 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Бур SDS MAX Ø18 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Бур SDS plus Ø16 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Бур SDS MAX Ø16 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Бур SDS plus Ø14 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Бур SDS MAX Ø14 мм"

    Кол-во: 6

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