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    Главная / Торги / Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802.

    Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2019 11:3010.12.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927655Дата и время окончания срока приема заявок Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927655

    Уникальный номер закупки

    123/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 12:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-78 доб. 89122890826

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    t.a.moroz@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мороз Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2019 11:30 GMT +310.12.2019 11:3010.12.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927655Дата и время окончания срока приема заявок Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2019 11:3010.12.2019 11:3010.12.2019 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927655Дата и время вскрытия заявок Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2019 15:0026.12.2019 15:0026.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927655Подведение итогов не позднее Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802.Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.12.201926.12.2019 15:0026.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927655Подведение итогов не позднее Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора (см.в документации процедуры)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12.190

    Трубопроводы местные прочие

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эксплуатация и техническое обслуживание внешних сетей и оборудования систем теплоснабжения ООО «Химмаш Энерго» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 60, кадастровый №66:41:0000000:86802."

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