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    Главная / Торги / Чугунные изделия на Калужское шоссе 1.1

    Чугунные изделия на Калужское шоссе 1.1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927633Дата и время окончания срока приема заявок Чугунные изделияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927633

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Чугунные изделия на Калужское шоссе 1.1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Документация к договору

    Условия поставки/контактная информация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШОССЕ
    Все закупки и тендеры АО ШОССЕ

    Юридический адрес

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Почтовый адрес

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Контактный телефон

    +7 499 492-61-11

    Факс

    +7 499 492-90-00

    Адрес электронной почты

    p.kolesnikov@abzshosse.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесников Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Чугунные изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 15:0003.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927633Подведение итогов не позднее Чугунные изделияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Чугунные изделия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Реконструкция автомобильной дороги А-101, Калужское шоссе этап 1.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка оплаты 30 календарных дней с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ШОССЕ
    Все закупки и тендеры АО ШОССЕ

    Адрес местонахождения

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крышка люка чугунная Т (С250) - Д.1-60; исполнение: 1 (общего назначения); диаметр лаза: 600 мм; номинальная нагрузка, т/с: 25; стандарт: ГОСТ 3634-99"

    Кол-во: 22

    "Позиция 2"

    "Плита опорная железобетонная УОП-6 c пропиткой, без крышки люка; с обечайкой; высота: 330 мм; характеристики бетона: В22.5, F200, W6; стандарт: ГОСТ 13015-2012"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Решетка чугунная для дождеприемника ДБ-2 (В125); размеры (ДхШхВ): 815x395x90 мм; нагрузка: 12,5 т/с; ГОСТ 3634-99"

    Кол-во: 65

    "Позиция 4"

    "Лестница водопроводная стальная Л-2 (Л-19, ВЛ-2); материал вертикальных стоек: сталь круглая 25 мм; материал поперечин: сталь круглая 25 мм; высота: 4 м; стандарт: ТУ 5269-006-02495282-2005, по типу Альбом 6/88"

    Кол-во: 25

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