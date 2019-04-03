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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927633
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Чугунные изделия на Калужское шоссе 1.1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12
Почтовый адрес
125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12
Контактный телефон
+7 499 492-61-11
Факс
+7 499 492-90-00
Адрес электронной почты
p.kolesnikov@abzshosse.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесников Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Чугунные изделия
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Чугунные изделия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Реконструкция автомобильной дороги А-101, Калужское шоссе этап 1.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ШОССЕ
Все закупки и тендеры АО ШОССЕ
Адрес местонахождения
125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12
25.99.29.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 22
Кол-во: 9
Кол-во: 65
Кол-во: 25
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