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    Главная / Торги / фасонный прокат в соответствии с заявкой №156-562/19 от 25.03.19г.

    фасонный прокат в соответствии с заявкой №156-562/19 от 25.03.19г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927629Дата и время окончания срока приема заявок 1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927629

    Уникальный номер закупки

    156-562/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    фасонный прокат в соответствии с заявкой №156-562/19 от 25.03.19г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка №156-562/19 от 25.03.19г.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    bolotova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болотова Наталья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые прочие

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 11:00 GMT +304.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927629Дата и время окончания срока приема заявок 1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 11:0004.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927629Дата и время вскрытия заявок 1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 14:3031.05.2019 14:3031.05.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927629Подведение итогов не позднее 1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 Екатеринбург

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    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 14:3031.05.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927629Подведение итогов не позднее 1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620010, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа (с возможностью приема иных условий)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.10.80.190

    Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    заявка №156-562/19 от 25.03.19г.

    26.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "фасонный прокат"

    Кол-во: 0

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