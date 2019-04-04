фасонный прокат в соответствии с заявкой №156-562/19 от 25.03.19г.

Лот 1

1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33