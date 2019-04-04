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Номер извещения
ГП927629
Уникальный номер закупки
156-562/19
Наименование закупки
фасонный прокат в соответствии с заявкой №156-562/19 от 25.03.19г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
{}
Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 11:00 GMT +304.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927629Дата и время окончания срока приема заявок 1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 11:0004.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927629Дата и время вскрытия заявок 1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 14:3031.05.2019 14:3031.05.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927629Подведение итогов не позднее 1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201931.05.2019 14:3031.05.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927629Подведение итогов не позднее 1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. УГОЛОК 25*25*3 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,030т. (202811803№1-2) 2. УГОЛОК 50*50*4 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,450т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 3. УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,700т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 4. УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2) 5. УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 6. УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 7. УГОЛОК 25*25*3 ГОСТ 8509-93 СТ3ПС-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,200т. (202811403№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 8. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,300т. (202811403№1-2, 202811704№1-2) 9. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 5,700т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 10. ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240-97 345-5-09Г2С –ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2) 11. ЛЕНТА 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 1,600т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 12. ПОЛОСА 4*40 ГОСТ 103-2005 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,404т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 13. КРУГ 6-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,007т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 14. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2) 15. КРУГ 18-В1 ГОСТ 2590-2006 СТ3ПС5-1ГП-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,400т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 16. КРУГ 16-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,020т. (202811403№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) 17. КРУГ 12-В1 ГОСТ 2590-2006 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,005т. (202811403№1-2, 206573403№1-2) 18. ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 0,800т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 202811704№1-2) 19. ШВЕЛЛЕР 10У ГОСТ 8240-97 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 (содержание мышьяка не более 0,08%) в кол-ве 4,250т. (202811803№1-2, 202811803№1-2, 206573403№1-2, 202811704№1-2) В строке грузополучатель : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9. В строке плательщик : ПАО «Уралхиммаш» ИНН 6664013880 ,620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24.10.80.190
25.9
Документация лота
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