Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закуп пластин твердого сплава для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закуп пластин твердого сплава для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 18:1209.04.2019 18:12Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927624Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.ЧебаркульПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927624

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп пластин твердого сплава для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Техзадание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-23-73

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    aiyudin@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Июдин Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927624Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем! Не обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов. Протоколы разногласий не рассматриваются, договор в редакции Покупателя!

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика Условия поставки: Срок поставки - май 2019г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    25.73.4

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина твердого сплава Sandvik SNMM 190624-PR 4235"

    Кол-во: 240

    "Позиция 2"

    "Пластина твердого сплава Sandvik CNMG 190616-PR 42 35"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Пластина твердого сплава DNMG 150616 E-RM сплав Т9335"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Пластина твердого сплава TNMG 220416 E-RM сплав Т9335"

    Кол-во: 330

    "Позиция 5"

    "Пластина твердого сплава Sandvik TNMG 220416-PR 42 35"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Пластина твердого сплава CNMM 190616 сплав 9335"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Пластина твердого сплава SNMG 190612 SA AH 120"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Пластина твердого сплава SNMG 190616 SA AH 120"

    Кол-во: 250

    "Позиция 9"

    "Пластина твердого сплава CNMG 190616 SA AH 120"

    Кол-во: 600

    "Позиция 10"

    "Пластина твердого сплава SNMM250724 сплав JT4235"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Пластина твердого сплава SNMM 190616 сплав 9335"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Пластина твердого сплава RCMX1606MO 9335"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Пластина твердого сплава RCMX1204MO 9335"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Пластина твердого сплава CNMG190616 сплав Т9335"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Пластина твердого сплава CNMM 190616 GH NC3030"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Пластина твердого сплава RCMX 1606-00 (сплав 4235)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Пластина SNMG 120408-PM4225 SANDVIK-COROMANT"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Пластина SР 500 (korloy)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Пластина твердого сплава CNMG 190616 GM сплав JT1025"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Пластина твердого сплава SNMM 190624-R3P IC830 (ISCAR)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "Пластина твердого сплава CNMM 190624-GH N5330 (korloy)"

    Кол-во: 40

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211072385
    Маркетинговые исследования в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, №МИ-15-2022 на поставку фитингов для врезки и ремонта газопроводов под давлением для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
    Маркетинговые исследования в электронной форме, участниками которого могут быть только...
    592208
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 808 842
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225622
    Изготовление нестандартного оборудования (головка затравки, рычага и шпинделя) по чертежам
    Изготовление нестандартного оборудования (головка затравки, рычага и шпинделя) по чертежам
    591795
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211055845
    Комплект для оснащения приспособления для врезки под давлением "Ravetti MF-530
    Комплект для оснащения приспособления для врезки под давлением "Ravetti MF-530
    589737
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    2 529 358
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить