35/25.03.19/ПВК/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам ООО «ПромВодоКанал» за 2018 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907684693 Уникальный номер закупки 35/25.03.19/ПВК/МИ/Э/СМСП Номер закупки Наименование закупки 35/25.03.19/ПВК/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам ООО «ПромВодоКанал» за 2018 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговое исследование для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация о закупке

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ Юридический адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Почтовый адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Контактный телефон +7 34763 9-37-89 Факс +7 34763 9-21-03 Адрес электронной почты 01zeu@snos.ru Ф.И.О. контактного лица Запасная Екатерина Юрьевна Место рассмотрения предложений Салават Закупки и тендеры Башкортостан Республика Закупки и тендеры Услуги в области налогового консультирования Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru