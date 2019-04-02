Оказание услуг по автоперевозке грузов по маршруту: г. Усть-Кут-ЧНГКМ (через ВСТО тарифный участок 1,2,3) за период апрель 2019г.- май 2019г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927691 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по автоперевозке грузов по маршруту: г. Усть-Кут-ЧНГКМ (через ВСТО тарифный участок 1,2,3) за период апрель 2019г.- май 2019г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

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