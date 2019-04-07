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    Главная / Торги / Обмотка статора для нужд ООО "Дальвосттрейд". Срок поставки - минимальный срок поставки.

    Обмотка статора для нужд ООО "Дальвосттрейд". Срок поставки - минимальный срок поставки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.04.2019 23:0007.04.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927626Дата и время окончания срока приема заявок Обмотка статора для нужд ООО "Дальвосттрейд". Срок поставки - минимальный срок поставки.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927626

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обмотка статора для нужд ООО "Дальвосттрейд". Срок поставки - минимальный срок поставки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05 доб. 3221

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    mmolchanov@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обмотка статора для нужд ООО "Дальвосттрейд". Срок поставки - минимальный срок поставки.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 23:0010.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927626Подведение итогов не позднее Обмотка статора для нужд ООО "Дальвосттрейд". Срок поставки - минимальный срок поставки.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обмотка статора для нужд ООО "Дальвосттрейд". Срок поставки - минимальный срок поставки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Амурская обл., Октябрьский район, с. Варваровка. Контейнерная поставка (20 тн.) – ст. Благовещенск ЗабЖД; Вагонная поставка – ст. Холодный ключ ЗабЖД; Вагонная поставка – ст. Екатеринославка ЗабЖД;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    27.90.11

    Машины электрические и аппаратура специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОБМОТКА СТАТОРА СДЭ2-17-69-8-УХЛ3 2500КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ОБМОТКА СТАТОРА СДЭ2-17-46-6У2 2350КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ОБМОТКА СТАТОРА СДЭ2-16-6УЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ОБМОТКА СТАТОРА А4-400Х-6У3 6КВ 400КВТ"

    Кол-во: 1

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