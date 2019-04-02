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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договоров на поставку фанеры ламинированной 18мм для нужд ООО «АРКС МТ»

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку фанеры ламинированной 18мм для нужд ООО «АРКС МТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 08:3002.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927621Дата и время окончания срока приема заявок Фанера ламинированная 18*1220*2440 Фанера ламинированная 18*1220*2440 Фанера ламинированная 18*1220*2440 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927621

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку фанеры ламинированной 18мм для нужд ООО «АРКС МТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Контактный телефон

    +7 917 902-35-09

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    l.loginova@arks-mt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логинова Лиана Ильдаровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фанера ламинированная 18*1220*2440 Фанера ламинированная 18*1220*2440 Фанера ламинированная 18*1220*2440

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927621Подведение итогов не позднее Фанера ламинированная 18*1220*2440 Фанера ламинированная 18*1220*2440 Фанера ламинированная 18*1220*2440 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фанера ламинированная 18*1220*2440 Фанера ламинированная 18*1220*2440 Фанера ламинированная 18*1220*2440

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно приложению 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Классификатор ОКПД2

    16

    Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фанера ламинированная 18*1220*2440"

    Кол-во: 8.4

    "Позиция 2"

    "Фанера ламинированная 18*1220*2440"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Фанера ламинированная 18*1220*2440"

    Кол-во: 15

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    20.08.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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