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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927645
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПРОДУКЦИЯ ТМ «СВАРОГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18 доб. 1986
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
i.kurenkova@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куренкова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ ТМ «СВАРОГ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ ТМ «СВАРОГ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
28.29.70.110
28.29.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 600
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 240
Кол-во: 240
Кол-во: 240
Кол-во: 2100
Кол-во: 2100
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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