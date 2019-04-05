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    Главная / Торги / Блок гребенок

    Блок гребенок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927622Дата и время окончания срока приема заявок Блок гребенок Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Блок гребенок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчёт_на_блок_гребенок.xlsx

    опросный лист

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Блок гребенок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 10:00 GMT +305.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927622Дата и время окончания срока приема заявок Блок гребенок Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 10:0005.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927622Дата и время вскрытия заявок Блок гребенок Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2019 16:0010.04.2019 16:0010.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927622Подведение итогов не позднее Блок гребенок Тюменская область

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 16:0010.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927622Подведение итогов не позднее Блок гребенок Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блок гребенок

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с запросом

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Опорная база промысла (ОБП) п.Пионерный, Центральный склад ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». (18 км от г. Тарко-Сале)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты за Оборудование: 90 % по факту поставки в течении 60 календарных дней, 10% по факту выполнения ШМР, ПНР Условия оплаты за Работы: 100% по факту выполнения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    40.11.10.120

    Электроэнергия, произведенная блок-станциями

    35.30.40.118

    Блоки сборочно-защитные, системы аварийного спасения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок гребенок"

    Кол-во: 1

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