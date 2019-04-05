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Номер извещения
ГП927622
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Блок гребенок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 11:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-07
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
LFedoseeva@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федосеева Любовь Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Блок гребенок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 10:00 GMT +305.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927622Дата и время окончания срока приема заявок Блок гребенок Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 10:0005.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927622Дата и время вскрытия заявок Блок гребенок Тюменская область
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 16:0010.04.2019 16:0010.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927622Подведение итогов не позднее Блок гребенок Тюменская область
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок гребенок
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с запросом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Опорная база промысла (ОБП) п.Пионерный, Центральный склад ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». (18 км от г. Тарко-Сале)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
40.11.10.120
35.30.40.118
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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