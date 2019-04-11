Поставка молока ультрапастеризованного, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный Товар производится с отсрочкой 30 дней после поступления на склад Заказчика, при условии предоставления Продавцом оригиналов документов, подтверждающих качество товара, товарной накладной и счета-фактуры, соответствующих результатам приемки, оформленных в соответствии с требованиями законодательства. Цена договора включает стоимость Товара, а также все расходы поставщика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, расходы, связанные с доставкой, в том числе вознаграждение за организацию перевозки (любым транспортом), железнодорожный тариф, в том числе причитающиеся перевозчику платежи (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), не многооборотную тару, упаковку (маркировку) продукции, погрузочные работы, расходы на оформление перевозочных документов, разрешений, подача/уборка вагонов на станции отправления, автотранспортные расходы, услуги охраны и другие обязательные платежи. Поставщик может предложить свои условия оплаты.