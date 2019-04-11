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Номер извещения
31907689434
Уникальный номер закупки
ГП219995
Наименование закупки
Поставка молока ультрапастеризованного, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-74-54
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
snab3@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ким Юлия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка молока ультрапастеризованного
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка молока ультрапастеризованного
Начальная цена
385 661,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7800 штук (т/пакет-объём 0,5л.)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами Поставщика до пгт. Ванино, Хабаровский край; график поставки - п.2.2 Технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
10.51.11.110
10.51
Документация лота
Кол-во: 7800
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