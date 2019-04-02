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Номер извещения
ГП927617
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договоров на поставку сетки арматурной для нужд ООО «АРКС МТ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
Контактный телефон
+7 967 101-71-11
Факс
--
Адрес электронной почты
l.kamentseva@arks-mt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каменцева Любовь Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сетка арматурная 5ВрI -100х100 Сетка арматурная 5ВрI -100х100
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сетка арматурная 5ВрI -100х100 Сетка арматурная 5ВрI -100х100
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно приложению 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
28.73
25.93
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1460
Кол-во: 345
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