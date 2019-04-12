Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по разработке гидрогеологического заключения, получение лицензии на недропользование и разработка проекта, сметного расчета с проведением экспертизы достоверности сметной стоимости в 2019 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907688022 Уникальный номер закупки 180 Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по разработке гидрогеологического заключения, получение лицензии на недропользование и разработка проекта, сметного расчета с проведением экспертизы достоверности сметной стоимости в 2019 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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