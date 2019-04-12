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Номер извещения
31907688022
Уникальный номер закупки
180
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по разработке гидрогеологического заключения, получение лицензии на недропользование и разработка проекта, сметного расчета с проведением экспертизы достоверности сметной стоимости в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 07:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68
Факс
{}
Адрес электронной почты
agrachev@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Димитровград
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
Закупки и тендеры Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
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Разработка гидрогеологического заключения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 11:00 GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688022Дата и время окончания срока приема заявок Разработка гидрогеологического заключенияДимитровград
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 11:00GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907688022Дата и время вскрытия заявок Разработка гидрогеологического заключенияДимитровград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.201915.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907688022Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка гидрогеологического заключенияДимитровград
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 16:0019.04.2019 16:0019.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688022Подведение итогов не позднее Разработка гидрогеологического заключенияДимитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка гидрогеологического заключения
Начальная цена
64 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Приложение № 2 и приложение № 6 ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Приложение № 2 и приложение № 6 ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
82.9
82.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Получение лицензии на недропользование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 11:00 GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688022Дата и время окончания срока приема заявок Получение лицензии на недропользованиеДимитровград
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 11:00GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907688022Дата и время вскрытия заявок Получение лицензии на недропользованиеДимитровград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.201915.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907688022Дата окончания срока рассмотрения заявок Получение лицензии на недропользованиеДимитровград
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 16:0019.04.2019 16:0019.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688022Подведение итогов не позднее Получение лицензии на недропользованиеДимитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Получение лицензии на недропользование
Начальная цена
92 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Приложение № 2 и приложение № 6 ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Приложение № 2 и приложение № 6 ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
82.9
82.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Разрабока проекта, сметного расчета с проведением экспертизы достоверности сметной стоимости
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 11:00 GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688022Дата и время окончания срока приема заявок Разрабока проекта, сметного расчета с проведением экспертизы достоверности сметной стоимостиДимитровград
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 11:00GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907688022Дата и время вскрытия заявок Разрабока проекта, сметного расчета с проведением экспертизы достоверности сметной стоимостиДимитровград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.201915.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907688022Дата окончания срока рассмотрения заявок Разрабока проекта, сметного расчета с проведением экспертизы достоверности сметной стоимостиДимитровград
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 16:0019.04.2019 16:0019.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688022Подведение итогов не позднее Разрабока проекта, сметного расчета с проведением экспертизы достоверности сметной стоимостиДимитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разрабока проекта, сметного расчета с проведением экспертизы достоверности сметной стоимости
Начальная цена
142 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Приложение № 2 и приложение № 6 ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Приложение № 2 и приложение № 6 ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
71.12
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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