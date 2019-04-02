Открытый запрос предложения в электронной форме на выполнение работ по проектированию системы релейной защиты и электроавтоматики (РЗиА), электрооборудования и кабельных линий 6 кВ ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны д.51(здание ГПП-213 с ЗРУ 6 кВ (инв. №11000013) и по пуско-наладочным работам оборудования релейной защиты и электроавтоматики (РЗиА) ЗРУ 6 кВ после ретрофита ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны д.51 (здание ГПП-213 с ЗРУ 6 кВ (инв. №11000013), согласно техническим заданиям.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927610 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложения в электронной форме на выполнение работ по проектированию системы релейной защиты и электроавтоматики (РЗиА), электрооборудования и кабельных линий 6 кВ ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны д.51(здание ГПП-213 с ЗРУ 6 кВ (инв. №11000013) и по пуско-наладочным работам оборудования релейной защиты и электроавтоматики (РЗиА) ЗРУ 6 кВ после ретрофита ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны д.51 (здание ГПП-213 с ЗРУ 6 кВ (инв. №11000013), согласно техническим заданиям. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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