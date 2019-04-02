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Номер извещения
ГП927610
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложения в электронной форме на выполнение работ по проектированию системы релейной защиты и электроавтоматики (РЗиА), электрооборудования и кабельных линий 6 кВ ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны д.51(здание ГПП-213 с ЗРУ 6 кВ (инв. №11000013) и по пуско-наладочным работам оборудования релейной защиты и электроавтоматики (РЗиА) ЗРУ 6 кВ после ретрофита ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны д.51 (здание ГПП-213 с ЗРУ 6 кВ (инв. №11000013), согласно техническим заданиям.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 372-55-81 доб. 5094
Факс
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Адрес электронной почты
al.novikov@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков Алексей Иванович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Согласно технического задания №1 на проектирование Согласно технического задания №2 на ПНР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 11:00 GMT +302.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927610Дата и время окончания срока приема заявок Согласно технического задания №1 на проектирование Согласно технического задания №2 на ПНР Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 11:0002.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927610Дата и время вскрытия заявок Согласно технического задания №1 на проектирование Согласно технического задания №2 на ПНР Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 18:0002.04.2019 18:0002.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927610Подведение итогов не позднее Согласно технического задания №1 на проектирование Согласно технического задания №2 на ПНР Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно технического задания №1 на проектирование Согласно технического задания №2 на ПНР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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