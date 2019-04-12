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    Главная / Торги / Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Казань.

    Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Казань.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927700Дата и время окончания срока приема заявок Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Казань. Согласно ТЗ.г. КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927700

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Казань.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    тз_клининг_казань

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Юридический адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Почтовый адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Контактный телефон

    +7 962 568-11-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.moskalev@department.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Москалев Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Казань

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    клининговые услуги, клининг

    Список лотов

    Лот 1

    Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Казань. Согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 17:00 GMT +312.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927700Дата и время окончания срока приема заявок Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Казань. Согласно ТЗ.г. Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    12.04.2019 17:0012.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927700Дата и время вскрытия заявок Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Казань. Согласно ТЗ.г. Казань

    Подведение итогов не позднее

    17.04.2019 17:0017.04.2019 17:0017.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927700Подведение итогов не позднее Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Казань. Согласно ТЗ.г. Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 17:0017.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927700Подведение итогов не позднее Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Казань. Согласно ТЗ.г. Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Казань. Согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. КазаньРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Необходимо предоставить коммерческое предложение на 3 варианта уборки, как указано в техническом задании.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Адрес местонахождения

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10.000

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений"

    Кол-во: 0

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