Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договоров на ПАГ-18 для нужд ООО «АРКС МТ»

    Запрос предложений на право заключения договоров на ПАГ-18 для нужд ООО «АРКС МТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927607Дата и время окончания срока приема заявок ПАГиМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927607

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договоров на ПАГ-18 для нужд ООО «АРКС МТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Контактный телефон

    +7 937 749-75-55

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.makuho@arks-mt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макухо Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПАГи

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927607Подведение итогов не позднее ПАГиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАГи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно приложению 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Классификатор ОКПД2

    23.61

    Изделия из бетона, используемые в строительстве

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита аэродромная ПАГ-18"

    Кол-во: 100

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225839
    Поставка ДМБП-000044-ЕЗК-Блок Тенсар TW1-27012022
    Поставка ДМБП-000044-ЕЗК-Блок Тенсар TW1-27012022
    592526
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП201998
    Поставка ЖБИ Блоков мостовых и дорожных в Новосибирскую область
    Поставка ЖБИ Блоков мостовых и дорожных в Новосибирскую область
    586408
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП013871
    177/МС - Железобетонные изделия для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.1/15-22/1)
    177/МС - Железобетонные изделия для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.1/15-22/1)
    591871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    9 798 027
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АВТОДОР - ТП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211059622
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки лотка Л1 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки лотка Л1...
    590405
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 845 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЕНИГЮН
    Запрос предложений № ГП104978
    Поставка железобетонных свай (забивных) строго по ГОСТ
    Поставка железобетонных свай (забивных) строго по ГОСТ
    468232
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.04.2021 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГЭХ Закупки
    Запрос предложений № ГП176039
    117/МС - Железобетонные изделия по АИП 2021г. для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (3.1/15-21/2)
    117/МС - Железобетонные изделия по АИП 2021г. для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург"...
    479244
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    9 999 464
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП103945
    Реализация новых не востребованных ЖБИ со склада
    Реализация новых не востребованных ЖБИ со склада
    454914
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.03.2021 12:00(GMT+03:00)
    3 338 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить