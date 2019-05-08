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    Главная / Торги / 17 "Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей" в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    17 "Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей" в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.05.2019 16:0008.05.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927606Дата и время окончания срока приема заявок 17 "Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей" в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927606

    Уникальный номер закупки

    17 "Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей" в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    Номер закупки

    Наименование закупки

    17 "Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей" в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 10:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Формы лот 17 (для заполнения)

    Рабочая документация

    ГПР_Лот17

    Список документов направляемых участниками

    Изменения в извещении

    Условия оплаты

    Проект договора (для ознакомления)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    17 "Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей" в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.05.2019 16:00 GMT +308.05.2019 16:0008.05.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927606Дата и время окончания срока приема заявок 17 "Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей" в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.05.2019 16:0008.05.2019 16:0008.05.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927606Дата и время вскрытия заявок 17 "Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей" в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2019 14:0030.06.2019 14:0030.06.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927606Подведение итогов не позднее 17 "Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей" в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.201930.06.2019 14:0030.06.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927606Подведение итогов не позднее 17 "Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей" в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    17 "Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей" в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    на сумму аванса свыше 1 500 000,00 руб с НДС.

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложенной документации. Консультант по техническим вопросам: Каштанкин Сергей Александрович тел.: 8 (495) 287-18-96

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложенной документации. Срок завершения работ 31.10.2019 г. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО!Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложенной документации, проекта Договора. В случае авансирования требуется указать возможность предоставления банковской гарантии и учтена ли её стоимость в Вашем ТКП.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    43.21

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии с ТЗ"

    Кол-во: 0

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