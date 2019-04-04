Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений по закупке светодиодных светильников

    Запрос предложений по закупке светодиодных светильников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927611Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений по закупке светодиодных светильниковКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927611

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений по закупке светодиодных светильников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 10:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП927611_second_parts_protocol.rtf

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3253

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Lashkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лашкарева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений по закупке светодиодных светильников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927611Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений по закупке светодиодных светильниковКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927611Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений по закупке светодиодных светильниковКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927611Подведение итогов не позднее Запрос предложений по закупке светодиодных светильниковКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927611Подведение итогов не позднее Запрос предложений по закупке светодиодных светильниковКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений по закупке светодиодных светильников

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.40.39.113

    Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/560454/name/5e32694a56b808.78402908

    30.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещению"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211078485
    Поставка светодиодных светильников
    Поставка светодиодных светильников
    593242
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    155 927
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить