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Номер извещения
ГП927611
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений по закупке светодиодных светильников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 10:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3253
Факс
Адрес электронной почты
Anastasiya.Lashkareva@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Лашкарева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений по закупке светодиодных светильников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927611Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений по закупке светодиодных светильниковКолпино
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927611Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений по закупке светодиодных светильниковКолпино
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927611Подведение итогов не позднее Запрос предложений по закупке светодиодных светильниковКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений по закупке светодиодных светильников
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.40.39.113
Документация лота
Кол-во: 0
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