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    Главная / Торги / Выполнение работ по интенсификации притока методом радиального вскрытия пласта на разведочной скважине № 156 КГС2 Берегового НГКМ.

    Выполнение работ по интенсификации притока методом радиального вскрытия пласта на разведочной скважине № 156 КГС2 Берегового НГКМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927623Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по теме: Интенсификация притока в скважине №156 КГС 2 Берегового НГКМ по технологии Радиального вскрытия пласта (РВП), методом создания каналов малого диаметра бурением или с применением гидромоторной насадки в соответствии с Техническим заданием.Пуровский район, пгт УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927623

    Уникальный номер закупки

    1379_ЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по интенсификации притока методом радиального вскрытия пласта на разведочной скважине № 156 КГС2 Берегового НГКМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Проект договора с приложениями

    Основные квалификационные требования

    Техническое задание

    Формы документов для заполнения

    Форма коммерческого предложения

    Документация о закупке

    Изменения в извещении

    Документация о закупке (продление до 05.04.2019)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР
    Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР

    Юридический адрес

    629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254

    Контактный телефон

    +7 34949 3-24-24

    Факс

    +7 34949 3-24-11

    Адрес электронной почты

    Ivanova@pur.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Надежда Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский район, пгт Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по теме: Интенсификация притока в скважине №156 КГС 2 Берегового НГКМ по технологии Радиального вскрытия пласта (РВП), методом создания каналов малого диаметра бурением или с применением гидромоторной насадки в соответствии с Техническим заданием.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927623Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по теме: Интенсификация притока в скважине №156 КГС 2 Берегового НГКМ по технологии Радиального вскрытия пласта (РВП), методом создания каналов малого диаметра бурением или с применением гидромоторной насадки в соответствии с Техническим заданием.Пуровский район, пгт Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927623Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по теме: Интенсификация притока в скважине №156 КГС 2 Берегового НГКМ по технологии Радиального вскрытия пласта (РВП), методом создания каналов малого диаметра бурением или с применением гидромоторной насадки в соответствии с Техническим заданием.Пуровский район, пгт Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2019 10:0016.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927623Подведение итогов не позднее Выполнение работ по теме: Интенсификация притока в скважине №156 КГС 2 Берегового НГКМ по технологии Радиального вскрытия пласта (РВП), методом создания каналов малого диаметра бурением или с применением гидромоторной насадки в соответствии с Техническим заданием.Пуровский район, пгт Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927623Подведение итогов не позднее Выполнение работ по теме: Интенсификация притока в скважине №156 КГС 2 Берегового НГКМ по технологии Радиального вскрытия пласта (РВП), методом создания каналов малого диаметра бурением или с применением гидромоторной насадки в соответствии с Техническим заданием.Пуровский район, пгт Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по теме: Интенсификация притока в скважине №156 КГС 2 Берегового НГКМ по технологии Радиального вскрытия пласта (РВП), методом создания каналов малого диаметра бурением или с применением гидромоторной насадки в соответствии с Техническим заданием.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ямало-Ненецкий АО, Береговое ГКМ, объекты Заказчика (156 скважина КГС 2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы по Договору производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами без замечаний Акта сдачи-приемки работ, при наличии у Заказчика оригинала Договора и счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОВАТЭК-ПУР
    Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР

    Адрес местонахождения

    629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406

    629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254

    Классификатор ОКПД2

    09.1

    Услуги по добычи нефти и природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора с приложениями

    26.03.2019

    Основные квалификационные требования

    26.03.2019

    Техническое задание

    26.03.2019

    Формы документов для заполнения

    26.03.2019

    Форма коммерческого предложения

    26.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс работ по интенсификация притока в скважине №156 КГС 2 Берегового НГКМ по технологии Радиального вскрытия пласта (РВП), методом создания каналов малого диаметра бурением или с применением гидромоторной насадки"

    Кол-во: 1

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