Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы по Договору производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами без замечаний Акта сдачи-приемки работ, при наличии у Заказчика оригинала Договора и счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.