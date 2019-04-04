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    Главная / Торги / Ремни клиновые и зубчатые (импортного производства)

    Ремни клиновые и зубчатые (импортного производства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 12:1504.04.2019 12:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927601Дата и время окончания срока приема заявок Продукция производственно-технического назначенияМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927601

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремни клиновые и зубчатые (импортного производства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение №6 Анкета контрагента 4.1

    Приложение №1 документация запроса предложений предл без альтер. ЭТП ГПБ

    Приложение №2 Типовой договор ЮК (2018) от 22.05.2018г.

    Приложение №3 - проект cпецификации ЮК

    Приложение №4 СОГЛАШЕНИЕ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ СТОРОН

    Приложение №5 Реквизиты_ Южного Кузбасса_c 21.02.2018г.

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-44

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    moiseenkoep@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Моисеенко Егор Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция производственно-технического назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.201915.05.2019 11:0015.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927601Подведение итогов не позднее Продукция производственно-технического назначенияМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция производственно-технического назначения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно наименованию, количеству товара и условиям, указанным в спецификации при подписании со стороны Покупателя, на основании решения закупочной комиссии.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Существенные условия участия: 1. Принятие договора поставки в редакции Покупателя (Приложение №2). 2. Подписание соглашения сторон (Приложение №4). Условия оплаты: Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости партии товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. В случае предложения авансового платежа Поставщик обязан представить Покупателю безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Условия поставки: Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты направления письменной заявки Покупателем. Период поставки и фиксация цены по 30.09.2019г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной ТОРГ-12 (УПД) на складе Покупателя. Участник процедуры должен иметь статус: производителя, представителя производителя, дилера или дистрибьютора. Товар при поступлении на склад Покупателя должен быть укомплектован сертификатами о происхождении товара, паспортами качества либо иными документами, удостоверяющими качество товара. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товара через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.112

    Манжеты и воротники резиновые

    22.19.73.111

    Кольца резиновые уплотнительные

    22.19.40.124

    Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей, ремни зубчатые газораспределительного механизма двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень ХРА-3150"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Ремень поликлиновой 5-8V 1800(5-25J 4572) (силовая полоса)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Ремень клиновой С-96 С(В)2500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Ремень клиновой B1315Ld/17х1275Li B50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Ремень клиновой классический Optibelt VB(22) 3750"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Ремень клиновой классический Optibelt VB(22) 2500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Ремень Optibelt ZR 450 H 150"

    Кол-во: 4

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