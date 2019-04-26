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    Главная / Торги / Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»

    Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.04.2019 13:0026.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927618Дата и время окончания срока приема заявок Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927618

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 5_Сведения о МТО

    Изменения в извещении

    Приложение 2_Форма предоставления ТКП

    Приложение 3_Сведения о выполненных работах

    Приложение 1_Перечень документов

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение 6_Согласие на обработку персональных данных

    Извещение

    Приложение 4_Сведения о ключевом персонале

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2222

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Tender@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Терентьева Элина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.04.2019 13:00 GMT +326.04.2019 13:0026.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927618Дата и время окончания срока приема заявок Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.04.2019 13:0026.04.2019 13:0026.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927618Дата и время вскрытия заявок Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 23:5930.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927618Подведение итогов не позднее Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 6_Согласие на обработку персональных данных

    26.03.2019

    Приложение 5_Сведения о МТО

    26.03.2019

    Приложение 4_Сведения о ключевом персонале

    26.03.2019

    Приложение 3_Сведения о выполненных работах

    26.03.2019

    Приложение 2_Форма предоставления ТКП

    26.03.2019

    Приложение 1_Перечень документов

    26.03.2019

    Извещение

    26.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»"

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