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Номер извещения
ГП927618
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 10:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2222
Факс
--
Адрес электронной почты
Tender@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Терентьева Элина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 13:00 GMT +326.04.2019 13:0026.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927618Дата и время окончания срока приема заявок Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2019 13:0026.04.2019 13:0026.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927618Дата и время вскрытия заявок Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор субподрядчика для нужд АО «Гипрокислород»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
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Документация лота
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