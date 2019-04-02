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Номер извещения
ГП927764
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка каната стального для носовых лебедок ГОСТ 7669-80 d=36,5 мм. 36,5-Г-В(ВК)-Ж-Н-Р-Т-(170-180). Кратно 400 м. с индивидуальной намоткой на барабан
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Почтовый адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 130
Факс
+7 499 724-20-20
Адрес электронной почты
Yushkov_A@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юшков Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка каната стального для носовых лебедок ГОСТ 7669-80 d=36,5 мм. 36,5-Г-В(ВК)-Ж-Н-Р-Т-(170-180). Кратно 400 м. с индивидуальной намоткой на барабан
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927764Подведение итогов не позднее Поставка каната стального для носовых лебедок ГОСТ 7669-80 d=36,5 мм. 36,5-Г-В(ВК)-Ж-Н-Р-Т-(170-180). Кратно 400 м. с индивидуальной намоткой на барабан Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка каната стального для носовых лебедок ГОСТ 7669-80 d=36,5 мм. 36,5-Г-В(ВК)-Ж-Н-Р-Т-(170-180). Кратно 400 м. с индивидуальной намоткой на барабан
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Юшкову Андрею Евгеньевичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.130) , e-mail: Yushkov_A@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки - DDP порт КалининградРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «МРТС»
Все закупки и тендеры АО «МРТС»
Адрес местонахождения
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
28.73.11.131
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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