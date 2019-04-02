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    Главная / Торги / Сендвич-панели

    Сендвич-панели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 08:4602.04.2019 08:46Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927723Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сендвич-панелейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927723

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сендвич-панели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗАЯВКА сендвич-панели ЭСН

    ООО Терминал ЛРТ - АДРЕСНАЯ КАРТОЧКА - 04 07 2018

    Требования по заполнению технико-коммерческого предложения

    Спецификации 2019

    ДЗЦ

    ТФ Договора поставки 2019

    Изменения в извещении

    Форма ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4457

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    e.fomicheva@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомичева Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сендвич-панелей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 16:0016.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927723Подведение итогов не позднее Закупка сендвич-панелейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сендвич-панелей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню номенклатуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автотранспорт: Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Зверева 212 Железнодорожный транспорт: стЛена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК

    Адрес местонахождения

    634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22

    634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8

    Классификатор ОКПД2

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификации 2019

    26.03.2019

    ТФ Договора поставки 2019

    26.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "панель кровельная ПК5 3930х1000х250 внутр RAL7047 наруж RAL5015"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "панель кровельная ПК4 2930х1000х250 внутр RAL7047 наруж RAL5015"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "панель кровельная ПК6 2950х1000х250 внутр RAL7047 наруж RAL5015"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "панель ПМСМ ПС1 4800х1190х200 внутр RAL7047 наруж RAL5015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "панель ПМСМ ПС2 3730х1190х200 внутр RAL7047 наруж RAL5015"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "панель ПМСМ ПС3 8680х1190х200 внутр RAL7047 наруж RAL7047"

    Кол-во: 7

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