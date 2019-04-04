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Номер извещения
ГП927593
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений по закупки сварочного ЗИПа фирма Fronius
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3253
Факс
Адрес электронной почты
Anastasiya.Lashkareva@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Лашкарева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений по закупки сварочного ЗИПа фирма Fronius
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 09:00 GMT +304.04.2019 09:0004.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927593Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений по закупки сварочного ЗИПа фирма FroniusКолпино
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 09:0004.04.2019 09:0004.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927593Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений по закупки сварочного ЗИПа фирма FroniusКолпино
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 09:0030.04.2019 09:0030.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927593Подведение итогов не позднее Запрос предложений по закупки сварочного ЗИПа фирма FroniusКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений по закупки сварочного ЗИПа фирма Fronius
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
29.43.20.719
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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