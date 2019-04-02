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Номер извещения
ГП927595
Уникальный номер закупки
155-562/19
Наименование закупки
фасонный прокат в соответствии с заявкой №155-562/19 от 25.03.19г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 09:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
{}
Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
-ШВЕЛЛЕР 27У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 10,000т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 24У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,700т. (2028114.02№1-2) - ШВЕЛЛЕР 20У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 3,600т. (2065734.02№1-2, 202811402№1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 16У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 2,700т. (2028118.21№12, 2065734.02№1-2, 2028117.03№1-2) - ШВЕЛЛЕР 12У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,200т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 10У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,800т. (2028118.21№12, 2028114.02 №1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 6,5У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,050т. (2028118.21№12) - УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (2028118.21№12, 2028114.02№1-2, 2028117.03 №1-2) УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (2065734.02№1-2, 202811703№1-2) Доставка до ПАО «Уралхиммаш» 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 08:30 GMT +302.04.2019 08:3002.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927595Дата и время окончания срока приема заявок -ШВЕЛЛЕР 27У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 10,000т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 24У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,700т. (2028114.02№1-2) - ШВЕЛЛЕР 20У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 3,600т. (2065734.02№1-2, 202811402№1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 16У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 2,700т. (2028118.21№12, 2065734.02№1-2, 2028117.03№1-2) - ШВЕЛЛЕР 12У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,200т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 10У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,800т. (2028118.21№12, 2028114.02 №1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 6,5У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,050т. (2028118.21№12) - УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (2028118.21№12, 2028114.02№1-2, 2028117.03 №1-2) УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (2065734.02№1-2, 202811703№1-2) Доставка до ПАО «Уралхиммаш» 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 08:3002.04.2019 08:3002.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927595Дата и время вскрытия заявок -ШВЕЛЛЕР 27У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 10,000т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 24У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,700т. (2028114.02№1-2) - ШВЕЛЛЕР 20У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 3,600т. (2065734.02№1-2, 202811402№1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 16У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 2,700т. (2028118.21№12, 2065734.02№1-2, 2028117.03№1-2) - ШВЕЛЛЕР 12У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,200т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 10У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,800т. (2028118.21№12, 2028114.02 №1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 6,5У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,050т. (2028118.21№12) - УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (2028118.21№12, 2028114.02№1-2, 2028117.03 №1-2) УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (2065734.02№1-2, 202811703№1-2) Доставка до ПАО «Уралхиммаш» 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201931.05.2019 13:0031.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927595Подведение итогов не позднее -ШВЕЛЛЕР 27У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 10,000т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 24У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,700т. (2028114.02№1-2) - ШВЕЛЛЕР 20У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 3,600т. (2065734.02№1-2, 202811402№1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 16У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 2,700т. (2028118.21№12, 2065734.02№1-2, 2028117.03№1-2) - ШВЕЛЛЕР 12У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,200т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 10У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,800т. (2028118.21№12, 2028114.02 №1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 6,5У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,050т. (2028118.21№12) - УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (2028118.21№12, 2028114.02№1-2, 2028117.03 №1-2) УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (2065734.02№1-2, 202811703№1-2) Доставка до ПАО «Уралхиммаш» 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
-ШВЕЛЛЕР 27У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 10,000т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 24У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,700т. (2028114.02№1-2) - ШВЕЛЛЕР 20У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 3,600т. (2065734.02№1-2, 202811402№1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 16У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 2,700т. (2028118.21№12, 2065734.02№1-2, 2028117.03№1-2) - ШВЕЛЛЕР 12У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,200т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 10У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,800т. (2028118.21№12, 2028114.02 №1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 6,5У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,050т. (2028118.21№12) - УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (2028118.21№12, 2028114.02№1-2, 2028117.03 №1-2) УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (2065734.02№1-2, 202811703№1-2) Доставка до ПАО «Уралхиммаш» 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24.10.73.130
32.99.9
Документация лота
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