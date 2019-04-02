фасонный прокат в соответствии с заявкой №155-562/19 от 25.03.19г.

Лот 1

-ШВЕЛЛЕР 27У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 10,000т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 24У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 1,700т. (2028114.02№1-2) - ШВЕЛЛЕР 20У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 3,600т. (2065734.02№1-2, 202811402№1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 16У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 2,700т. (2028118.21№12, 2065734.02№1-2, 2028117.03№1-2) - ШВЕЛЛЕР 12У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,200т. (2028118.21№12) - ШВЕЛЛЕР 10У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,800т. (2028118.21№12, 2028114.02 №1-2, 202811703№1-2) - ШВЕЛЛЕР 6,5У 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,050т. (2028118.21№12) - УГОЛОК 75*75*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,600т. (2028118.21№12, 2028114.02№1-2, 2028117.03 №1-2) УГОЛОК 50*50*5 345-5-09Г2С-ГС ГОСТ 8509-93 ГОСТ 19281-2014 в кол-ве 0,400т. (2065734.02№1-2, 202811703№1-2) Доставка до ПАО «Уралхиммаш» 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33.