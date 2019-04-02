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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договоров на поставку пиломатериалов для нужд ООО «АРКС МТ»

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку пиломатериалов для нужд ООО «АРКС МТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927592Дата и время окончания срока приема заявок пиломатериалыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927592

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку пиломатериалов для нужд ООО «АРКС МТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Контактный телефон

    +7 917 902-35-09 доб. 3865

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    l.loginova@arks-mt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логинова Лиана Ильдаровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Пиломатериалы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927592Подведение итогов не позднее пиломатериалыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пиломатериалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно приложению 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Классификатор ОКПД2

    16.10

    Лесоматериалы, распиленные и строганые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска 40*150*6000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Доска 50*150*6000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Доска 150*40(50)*6000"

    Кол-во: 27

    "Позиция 4"

    "Брус 100х150*6000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Доска 25*150*6000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Доска 40*150*6000"

    Кол-во: 45

    "Позиция 7"

    "Брус 100х100*6000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Брус 100х150*6000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Доска 25*150*6000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Доска 40*150*6000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Доска 50*150*6000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Доска 25*150*6000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Доска 50*150*6000"

    Кол-во: 20

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