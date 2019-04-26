Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство пожарной части на четыре машиновыезда на территории АО «НПО Энергомаш».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907691507 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство пожарной части на четыре машиновыезда на территории АО «НПО Энергомаш». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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