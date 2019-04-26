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Номер извещения
31907691507
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство пожарной части на четыре машиновыезда на территории АО «НПО Энергомаш».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Вполнение проектно-изыскательских работ на строительство пожарной части на четыре машиновыезда на территории АО «НПО Энергомаш».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 10:00 GMT +326.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907691507Дата и время окончания срока приема заявок Вполнение проектно-изыскательских работ на строительство пожарной части на четыре машиновыезда на территории АО «НПО Энергомаш». Химки
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2019 10:00GMT +326.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907691507Дата и время вскрытия заявок Вполнение проектно-изыскательских работ на строительство пожарной части на четыре машиновыезда на территории АО «НПО Энергомаш». Химки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.05.201914.05.2019 12:0014.05.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907691507Дата окончания срока рассмотрения заявок Вполнение проектно-изыскательских работ на строительство пожарной части на четыре машиновыезда на территории АО «НПО Энергомаш». Химки
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 12:0024.05.2019 12:0024.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907691507Подведение итогов не позднее Вполнение проектно-изыскательских работ на строительство пожарной части на четыре машиновыезда на территории АО «НПО Энергомаш». Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вполнение проектно-изыскательских работ на строительство пожарной части на четыре машиновыезда на территории АО «НПО Энергомаш».
Начальная цена
10 446 530,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
52 232,65 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с проектом договора, техническим заданием, закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с проектом договора, техническим заданием, закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
71.12.12.190
71.12
Кол-во: 1
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